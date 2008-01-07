Ferrari представила болид F2008 (4 фото)

Ferrari представила фотографии и технические данные болида F2008, на котором команда будет выступать в чемпионате "Формулы-1" в этом году. Это уже 54-й гоночный автомобиль, созданный инженерами Скудерии для "Королевских гонок".

F2008 получил блок управления двигателем SECU (Standard Electronic Control Unit), разработанный компанией McLaren Electronic Systems. Его будут устанавливать на все "формульные" машины.

Другие изменения были сделаны в соответствии с новым техническим регламентом "Формулы-1". Коробка передач болида Ferrari адаптирована для четырех гонок подряд, усилена боковая защита вокруг шлема пилота, ограничено число композитных материалов, применяемых в конструкции автомобиля. В результате общий вес F2008 увеличился по сравнению с болидом сезона 2007 года.

Новые правила заставили инженеров изменить колесную базу и распределение масс. Теперь болид адаптирован под более эффективное использование шин Bridgestone. Чтобы привести F2008 в соответствие с новым техническим регламентом, потребовалось лишить водителя множества вспомогательных электронных систем, таких как антипробуксовочная система, электронная система контроля старта и система торможения двигателем.

Аэродинамические поверхности представленного болида имеют совершенно иную конфигурацию, по сравнению с его предшественником. Однако перед началом первого этапа соревнований конфигурацию кузова изменят еще раз.

В процессе гонок Ferrari планирует проводить постоянное усовершенствование и доработку F2008.

Автолента, фото с сайта Ferrari-2008