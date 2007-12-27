ДТП на трассе Киев-Сумы: погибли 2 человека
18:18, 27 декабря 2007Разное
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Фиат столкнулся с Доджем
В Прилукском районе Черниговской области в автокатастрофе погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью управления ГАИ области, происшествие произошло на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка в Прилукском районе. Водитель автомобиля „Fiat”, житель Ични, ехал из Киева в направлении Сум. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем „Dodge” под управлением жителя Черновцов. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира обоих автомобилей. Водитель и один из пассажиров автомобиля „Dodge” с тяжелыми телесными повреждениями доставлены в Прилукскую центральную районную больницу.
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