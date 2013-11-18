Мне жаль Россию

С приближением времени «Ч» - подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом – истерия России нарастает. Как у малого ребенка, у которого забрали любимую игрушку и никак не возвращают. И что делает малыш в таком случае – просит, потом требует, а затем пытается отобрать. Вплоть до драки. По такому принципу и действует Кремль.

Он сначала пояснял, как плохо будет Украине в ЕС, просил, вернее, советовал по-русски не идти в направлении Брюсселя, а потом стал применять кулаки в виде экономического давления, механизмом которого является главный козырь Российской Федерации – газ. А также не забыл продемонстрировать прелести Таможенного союза, заблокировав поставки украинских товаров. Параллельно наращивает антиукраинскую пропаганду в СМИ. Причем, последнее достигло апогея. Я убедилась в этом, посмотрев программу «Политика» на 1 канале российского телевидения. Зрелище, я вам скажу, отменное. Формат программы – острые дискуссии на глазах у зрителей. Причем даже не подразумевается углубление в тему, просто сплошной ор, в котором каждый выбирает лично по своему вкусу для понимания обсуждаемой ситуации посыл от приглашенных экспертов с диаметрально противоположными взглядами. Шоу, которое довелось наблюдать мне, как раз и было посвящено особо острой теме для России – Украина на пути в ЕС.

Основные месседжи противников украинской интеграции – зачем Киеву это сдалось, чем он собирается торговать с Евросоюзом – черноземом и яблоками, ведь промышленность-де ничего путного не выпускает; Украину завалят европейским ширпотребом, что остановит ее производства, а назад – под крыло Москвы – вернуться шансов не будет. То есть, перспектив у Украины нет, разве что в объединении с Россией. Иначе страну ожидает полный крах.

Вполне логичен вопрос – а зачем же такой продвинутой России нужна «замухрышка» Украина, что она может привнести в созданный Кремлем для исключительно своего же блага Таможенный союз, внутри которого проблем хоть отбавляй, о чем свидетельствуют заявления президентов как Беларуси, так и Казахстана?.. Но ответа в эфире не последовало, как и не давал ведущий программы высказаться экспертам – сторонникам действий Киева.

Зато на вопрос, почему такая бурная реакция у России на евроинтеграционные усилия Украины, на ее суверенный выбор, ответили сразу несколько «экспертов» - мы за нее переживаем, нам не безразлично будущее «славянского брата».

Тогда как можно объяснить следующее заявление этого самого брата, который оценил действия Киева в сторону ЕС как «блудливой периферии»? Это сравнение прозвучало из уст «независимого журналиста» Сергея Доренко. Он эти слова просто «выплюнул» с гордо поднятой головой в сторону своих оппонентов по программе – сторонников Украины. Долго играл на публику и под гром ее аплодисментов повторился несколько раз по поводу «периферии».

Спрашивается, когда хочешь дружить, разве переходишь в диалоге на оскорбления и унижения? Если бы с Украиной в таком тоне разговаривал Евросоюз, то, думаю, России сейчас не пришлось бы переживать ее потерю. Да ладно, Бог с ним уже с этим российским хамством. Но зачем же нагнетать обстановку. Если в такой форме россияне переживают за Украину, то не нужно так портить нервы – Украина сама все переживет, сама решит свои проблемы. Да, будет тяжело, но и со «старшим братом» никогда не было легко, вернее, хорошо. Только с выбором относительно того, с кем дружить, нужно было Украине определяться на десяток лет раньше. Плохо, что все время верили в истинно дружеские отношения России, несмотря на то, что постоянно наталкивались на непонимание, а то и откровенный прессинг.

Мне Россию откровенно жаль, как и любого больного человека. Особенно, если болезнь прогрессирует. А называется она – огромная любовь к себе хорошей. И только. Все остальное – ерунда, в первую очередь корысть и жажда властвовать. Меняются технологии, меняются границы государства, но Россия остаётся прежней – чужой и расчетливой. Желаю ей, чтобы не исполнилось пророчество Солженицына – ХХ век Россия проиграла, теперь проигрывает и XXI век.

Нана Черная