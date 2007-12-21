Заявления из Кремля: видать, тяжко Путину

Мнение

Убеждаюсь с каждым днем – как неумолимо отдаляется Украина от России. Деградация политической жизни в Российской Федерации и бурный – прямо через край – всплеск ее в Украине еще раз демонстрирует: насколько разными являются эти два соседних народа.

Конечно, украинцам еще далеко до полноценной демократии в ее европейском понимании, пока еще имеем лишь ее жалкий суррогат. Но главное, что у нас имеется демократический процесс – живой, натуральный, противоречивый и временами смехотворный, но настоящий.

У специально обученных людей в России, которые блудят по Интернету с целью создания позитивного имиджа об их руководстве, можно почитать расхожий тезис: мы, мол, в России давно проходили то, что проходит сегодня Украина...

Вряд ли стоит полемизировать с общественными распространителями этой идеи, напоминая, что Россия переживала совсем другие события, в частности гражданскую войну, расстрел парламента, гонения на олигархов “нероссийской” национальности, охоту на ведьм и прочее. Ничего подобного в Украине не было и нет. Россия никогда не переживала того, что переживает Украина, и наоборот – российские испытания неизвестны нам, украинцам.

А в настоящее время “хохлы” с “москалями” живут вообще на разных планетах. Пока в Украине устраиваются перевыборы, формируются коалиции, продолжаются открытые и закулисные игры между разными политическими силами, в России президент назначает своего преемника, а тот преемник приглашает своего предшественника быть его правой рукой... И вся огромная страна, затаив дыхание, ждет, кто в верхах первый оступится, кто кого первым подставит, кто кому подсунет плутоний или диоксин.

Последние заявления Путина относительно Украины свидетельствуют о том, что чувствует себя он очень неважнецки. Такое впечатление, будто мы вернулись в 2004 год, когда он действовал так же невпопад – приезжал в Украину, давал фальшивую пресс-конференцию в прямом эфире с заготовленными вопросами, потом несколько раз поздравлял Януковича с победой.

Путин, похоже, искренне верит, что Янукович вместе со всеми “донецкими” – это его надежда и опора, что “донецкие” являются выразителями пророссийских настроений украинцев и что в Украине такие настроения превалируют. И стоит Владимиру Владимировичу что-то такое недипломатично антиукраинское выдать, как Украина сразу взорвется возмущением относительно “помаранчей” и расколется на два лагеря – большой пророссийский и маленький – проамериканский.

Антиамериканские глупости даже комментировать не хочется. Это ни что иное, как дешевый популизм, направленный на подогревание плебейских настроений в самой России (когда бедные не любят богатых)... Но он очень напоминает поиск врага, способствующий в критические моменты российской истории сплачивать мало чем объединенную нацию, в данном случае – еще и во имя укрепления любви к Путину, которая очень скоро начнет переориентировываться на другое лицо. Наверное, президент, чей срок неумолимо-угрожающе приближается к концу в стране, где к бывшим всегда относились известно как, боится этого конца. И делает глупости – одну за другой. В этом ряду и скандальный отказ он договора об обычных вооруженных силах, и выпады в сторону Европы, а теперь Украина покоя не дает со своими бандёрами, помаранчами и пронатовскими устремлениями.

Но самое интересное в судьбе господина Путина еще впереди. Тех, кого фигура российского лидера раздражает, еще будут иметь возможность позлорадствовать...

Оксана Охримчук, Москва–Киев