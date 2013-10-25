Тимошенко работает против Кличко. А Кличко мог бы начать платить налоги в Украине

История умалчивает о том, сколько раз Виталий Кличко объявлял, что он пойдет в президенты. Возможно, что он и сам не помнит, как 14 августа 2013-го уже заявлял об этом в Мехико, на встрече с президентом боксерской федерации Хосе Сулейманом, как 16 августа опровергал это, свалив всю ответственность на неизвестного переводчика. А 20 августа 2013-го Кличко вновь заявил, что «рассматривает возможность баллотироваться» в 2015 году.

Впрочем, Кличко забыл и об этом заявлении, 24 октября опять сообщив о своем желании баллотироваться, как о только что возникнем. Как элегантно выразилась Юлия Тимошенко в письме к Юрию Луценко, «это не человек, мозгам которого можно доверять». Ведь нет никаких сомнений, что Кличко опять будет заявлять, что он – то «думает», «то рассматривает возможность», то уже баллотируется в президенты, забыв, что он трижды говорил на эту тему.

История с поправкой народного депутата от «Батьківщины» Игоря Бриченко, который предложил в Налоговый кодекс поправку, не признающего граждан, имеющих вид на жительство в другой стране, нерезидентами Украины, имеет два измерения.

Во-первых, Кличко признал, что есть у него грех перед избирателями за душой. Он не проживал в Украине – хотя это и так было всем известно.

Поэтому депутат Верховной Рады от "Батьківщины" Владимир Полочанинов заявил, что Кличко могут возникнуть проблемы с регистрацией кандидатом в Президенты. Вот прямая речь Полочанинова: "Почему поднялся «УДАР»? Потому что Кличко не проживал в Украине в течение 10 последних лет ".

Во-вторых, не понятно, почему Виталий Кличко не мог бы начать – буквально со следующего месяца - платить налоги в Украине. Не из зарплаты депутата, а из всех заработанных денег.

Согласитесь: ситуация приобретает очертания бреда. Человек УЖЕ заявил, что хочет быть Президентом Украины, но налоги при этом ЕЩЕ платит в Германии.

Кличко говорит, что хочет быть президентом. Ну, это многие хотят. Говорит, что он Родину любит. Охотно верю. А можно любить Родину до глубины уплаты налогов?

Во-третьих, Кличко и весь «Удар» сами подняли крик вокруг поправки Бриченко. Особенно усердствовал депутат от фракции "УДАР" Виктор Чумак. Не подними они крик, вполне возможно, что и саму поправку никто бы не заметил и не комментировал.

В-четвертых, это вполне могла быть спецоперация Юлии Тимошенко. Олесь Доний заявил: «никто бы не мог подумать, что правки внесенные членом «Батьківщины», будут направлены против баллотирования Кличко.., похоже, внутри самой фракции нет никакой коммуникации».

Мне кажется, что Доний ошибается.

Не объясняется проблемами с коммуникацией.

В опубликованном на этой неделе письме Юлии Тимошенко к Юрию Луценко та пишет, что вела с Кличко переговоры о предвыборном альянсе, которые полудепутат-полубоксер провалил. У Тимошенко есть мотив «мочить» Кличко, а в другом ее письме – к Григорию Немыре – содержатся директивы, как «Батьківщине» работать против Кличко в Евросоюзе.

Скорее всего, Быченко получил приказ от Тимошенко по Кличко, и выполнил его.

Было бы не логичным - противоположное. Сомнительно, чтобы Быченко рисковал своими отношениями с Тимошенко, выполняя поручения кого-то, близкого к Партии регионов или нынешней власти вообще. А вот то, что он получил прямую директиву выступить против Кличко – не только более чем возможно, но и является единственным рациональным объяснением его поведения.

Вячеслав Пиховшек