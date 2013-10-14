Сегодня 70-я годовщина единственного в истории успешного восстания в лагере смерти

Расположенный в Польше близ деревни Собибур (в нескольких километрах от украинской границы), концлагерь Собибор функционировал всего полтора года - с 15 мая 1942 по 15 октября 1943. По приблизительным оценкам, за это время в нем было убито около 250 000 человек.

Это был "лагерь смерти", предназначенный для массового уничтожения людей - большая часть узников, которых привозили эшелонами каждый день, сразу же отправлялась в газовые камеры, и только некоторые получали возможность прожить еще какое-то время, обслуживая лагерь и его охрану.

"Когда партия в восемьсот человек входила в «баню», дверь плотно закрывалась. В пристройке работала машина, вырабатывающая удушающий газ. Выработанный газ поступал в баллоны, из них по шлангам — в помещение. Обычно через пятнадцать минут все находившиеся в камере были задушены. Окон в здании не было. Только сверху было стеклянное окошечко, и немец, которого в лагере называли «банщиком», следил через него, закончен ли процесс умерщвления. По его сигналу прекращалась подача газа, пол механически раздвигался, и трупы падали вниз. В подвале находились вагонетки, и группа обречённых складывала на них трупы казнённых. Вагонетки вывозились из подвала в лес. Там был вырыт огромный ров, в который сбрасывались трупы. Люди, занимавшиеся складыванием и перевозкой трупов, периодически расстреливались", - свидетельствует бывший заключенный Дов Файнберг.

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Заключенные периодически пытались бежать, иногда удачно. При этом за каждый побег в назидание остальным расстреливали десятки и сотни людей. К середине 1943 года в лагере возник подпольный комитет, планировавший всеобщий побег. Возглавил его пленный советский офицер Александр Печерский. Блестящий план, практически поминутно расписавший механизм уничтожения охраны лагеря, хотя и сработал не полностью, но все же позволил вырваться из Собибора приблизительно трем сотням беглецов. Почти двести из них были вскоре пойманы и расстреляны, еще почти сто человек погибли во время военных действий. До конца войны дожило около 50 бывших заключенных Собибора.

Однако немцы, которые уже в 1943 году начали скрывать следы массовых убийств, опасаясь огласки происходившего в лагере, ликвидировали его практически на следующий день после побега и полностью сравняли с землей. Собибор прекратил свое существование 15 октября 1943 года.

Этот концлагерь многое связывает с Украиной. Украинцы были среди его жертв, по свидетельствам выживших узников, большинство охранников также были украинцами. Фигурант одного из самых скандальных "нацистских" процессов последних лет украинец Иван Демьянюк обвинялся в соучастии в массовых убийствах на посту охранника Собибора. А организатор восстания Александр Печерский был уроженцем Кременчуга.