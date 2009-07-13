Демьянюку предъявили обвинения: причастен к убийству 27,9 тыс. человек

Прокуратура Мюнхена в понедельник обвинила Джона (Ивана) Демьянюка в причастности к убийству 27,9 тыс. человек, передает AP. Когда дело начнут рассматривать в суде, пока неизвестно.

По данным следствия, в годы Второй мировой войны Демьянюк служил охранником в концлагере Собибор на территории Польши и был причастен к массовому уничтожению евреев. Сам Демьянюк уверяет, что воевал в Красной армии, а затем попал в плен.

В начале июля врачи подтвердили, что 89-летний подозреваемый достаточно здоров, чтобы предстать перед судом, если заседания будут проводиться в формате два блока по 90 минут в день.

Демьянюк родился в Украине в 1920 году. Его дело рассматривается в Мюнхене, поскольку после войны он некоторое время находился в лагере для перемещенных лиц в этом регионе.

Расследование длилось десятилетиями. В 1952 году Демьянюк перебрался в Америку.

В 1988 году Демьянюк предстал перед судом в Израиле. Тогда пятеро свидетелей опознали его как известного садиста - "Ивана Грозного" из охраны польского концлагеря Треблинка. Демьянюка приговорили к смертной казни, но затем возникли сомнения относительно его причастности к массовым убийствам, и приговор был отменен.

В 2004 году судебное преследование возобновили власти США, куда Демьянюк вернулся после отмены приговора израильского суда. Он был лишен американского гражданства и в мае 2009 года выслан в Германию после длительной процедуры депортации.

Немецкие следователи строят свои предположения на свидетельских показаниях и удостоверении личности, которое выдали Демьянюку в 1943 году как вахману - сотруднику эсэсовской группы в концлагере Собибор.

В роли истца на процессе выступит бывший узник Собибора 82-летний Томас Блатт. Дополнительные иски на суде готовы подать около 30 человек. Среди них - родственники бывших узников концлагеря, проживающие в Израиле, США и Нидерландах

Демьянюк входит в список самых разыскиваемых нацистских преступников. Если верить результатам расследования немецких журналистов, которые пришли к выводу, что прозванный "Доктором Смертью" Ариберт Хайм скончался в 1992 году, Демьянюк передвинулся в этом списке на первую строчку. По некоторым данным, Хайм может находиться в Чили.

В Германии максимальное наказание за содействие убийству составляет 15 лет заключения.

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