Дрова уже в дефиците

18:44, 02 октября 2013
Разное
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Украинцам впору пораскинуть мозгами на предмет того, чем греться зимой: судя по всему, нынешний отопительный сезон будет как никогда тяжелым – батареи прохладными, а горячая вода в кране - «комнатной» температуры. Всему виной – безденежье госказны на фоне высокой цены на российский газ. Подсчитав, что бюджету не по карману ранние холода и прогнозируемая аномально морозная зима, Кабмин ужесточил для предприятий теплокоммунэнерго правила «поведения» - превышение лимитов потребления природного газа будет оплачиваться ими по тарифам промышленных предприятий (предельный уровень – 3,5 грн за 1 тыс. кубометров).

Все это делается как бы для снижения риска срыва отопительного периода. При этом, лимит газа для ТКЭ снижен до 6,3 млрд кубометров газа с 6,7 млрд. В Минэнерго уверяют, что выделяемый объем является достаточным для прохождения даже суперхолодных периодов. Кстати, самые большие лимиты выделены Киеву, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областям.

Кроме того, на фоне больших долгов предприятий ТКЭ перед «Нафтогазом» (более 17 млрд грн.) не исключено и ограничение подачи тепла – Кабинет министров поручил НАК немедленно снижать поставки газа до технологического минимума предприятиям, производящим тепловую энергию в случае неполных расчетов с «Нафтогазом». Кстати, основными должниками являются как раз те регионы, которым выделен наибольший лимит газа – Днепропетровская, Донецкая, Харьковская области и Киев.

На «холодный» отопительный сезон настраивает и откровенное предупреждение «Нафтогаза» - если предприятия теплоэнергетики не будут придерживаться прогнозного баланса и не снизят потребление газа, то имеющиеся его запасы будут исчерпаны уже в ноябре. Надеюсь, всем понятно, каким путем предприятия теплокоммунэнерго могут снизить потребление газа?..

Таким образом, в пору штудировать «методички» по выживанию в экстремально холодных условиях – взять на заметку все «энергосберегающие» рецепты. И запастись электрообогревателями. Правда, тут следует учесть, что электрогенерирующие компании уже давно просчитали такой возможный ход коварных любителей тепла и ввели прогрессирующие тарифы на электроэнергию, что делает использование электроприборов как основного источника тепла зимой крайне невыгодным.

Кстати, в некоторых районах страны разного рода учреждения бюджетной сферы –школы, детские сады, больницы (или, например, некоторые пожарные части ГСЧС) – давно перешли на… твердое топливо. То есть, дрова. Но дрова в Украине нынче тоже в дефиците – даже если лес в округе наблюдается, у лесников лишнее поленце не вымолишь – у них свои лимиты на вырубку. К слову, многие жители периферии по собственной инициативе пытаются решить вопрос отопления, к примеру, в школах, снося туда элетрообогреватели, купленные за свои кровные. Но, памятуя о описанных нами выше недешевых тарифах на электроэнергию, санкции на включение обогревателей местные власти, как правило, не дают – ибо у них нет денег на расчеты за свет.

В этой непростой ситуации одно утешает: акцизы на водку правительство пока не повышает, так что дорожать беленькая, по идее, особо не должна. Греться, как видим, еще есть чем…

Нана Черная

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