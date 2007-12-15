Школьника забрали в армию прямо из дома

В Санкт-Петербурге произошел невероятный случай: военкомат одного из районов отправил на военную службу школьника. Парня забрали прямо из дома милиционеры и военные.

11-классник быстро прошел медкомиссию, и уже 13 декабря его отправили с Ладожского вокзала в часть под Архангельском. Это прямо противоречит Федеральному закону России "О воинской обязанности и военной службе", который запрещает призыв школьников.

Организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" и другие правозащитники требуют возбуждения уголовного дела по факту похищения школьника. Однако, по заявлению самих военных, эта ситуация "может оказаться простой ошибкой".