Что нам дали партийные выборы

Политологи пишут, что пропорциональные выборы помогают политической структуризации общества. О чем же свидетельствуют первые партийные соревнования в Украине? Как структурировалось наше общество? Я понимаю это так.

Умеренно проукраинский электорат. Это те кто проголосовали за “Нашу Украину”, Мороза, Литвина, Костенко-Плюща, частично за “ПОРУ-ПРП”. Вместе наберется процентов 25 - 27. Это те люди, которые традиционно ассоциируются со средним украинцем. Тем самым, которым его представляют в анекдотах: сам себе на уме, мой дом скраю, немножко кулак и такое др. Он не любит власть, критикует ее, но в меру уважает. Территориально средний украинец сидит в центральной Украине, частично – северной и западной.

Пророссийский электорат. Это избиратели, взгляды которых раньше успешно эксплуатировали коммунисты. В действительности классически левого, коммунистического электората в Украине почти не осталось. Взгляды пророссийских слоев наилучше отображены в лозунгах “Регионов”, “нетаков” и ряда малоизвестных партий. Главное для них – быть как можно ближе к России, говорить и думать по-русски. Это тот же люд, который при поддержке России долго вздымал бучу в Прибалтике. Хотя этнически это далеко не всегда россияне. Сюда также попала часть избирателей, которые чихать хотели на Россию, но страх перед мифической украинизацией и “бандерами” вынуждает их быть заодно с классическими “проросіянами”.

Голосовали они преимущественно за “Регионы”. Вместе таких граждан в Украине – близко трети. Территориально они преобладают на Востоке и Юге.

Проукраинский протестный электорат. Политически оценить эту категорию избирателя непросто, поскольку она объединяет как патриотически настроенных граждан, так и просто тех, кто всегда голосует против власти. Например, мой сосед на парламентских выборах 2002 года голосовал за Витренко, на президентских 2004-го – за Ющенко, а на нынешних парламентских – за Блок Юлии Тимошенко.

Вместе таких избирателей (они голосовали за БЮТ) около 22 процентов. Территориально они заняли частично Запад, частично Центр, частично Север и Киев.

Коммунистический электорат. С появлением реального лидера пророссийских сил стало понятно, что сторонников коммунистического прошлого у нас совсем мало. От 3 до 4 процентов. Преимущественно это пенсионеры, прежние военные и партийные функционеры. Эти избиратели встречаются везде по Украине, за исключением Запада.

Пророссийский протестный электорат. Это люди, которые выступают против всех и вся. Им нравится критиковать власть и все, что с ней связано, например “курс в НАТО”. Они есть понемногу по всей Украине, кроме Запада. Хотя преобладает Восток. В настоящее время их меньше трех процентов в обществе. Они голосовали за Витренко.

Аполитичный электорат. Как выяснилось, таких людей слишком мало, и ни одна из “их” партий в Верховную Раду не попадает. Это “Зеленые”, “Вече”, частично блок “ПОРА-ПРП” (через "аполитичную" фигуру Кличка) и другие мало популярные силы. Вместе их наберется 5 – 7 процентов.