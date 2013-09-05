На футбол билета нет…

Ажиотаж вокруг отборочного матча к чемпионату мира-2014 по футболу Украина - Англия привел к логичным последствиям: билетов в кассах нет. Вот только дело в том, что далеко не все билеты достались тем, кто действительно хочет попасть 10 сентября на НСК "Олимпийский". Масса людей уже сейчас ходит возле касс стадиона, предлагая не самым везучим "болелам" заветные квитки втридорога.

Билетная проблема стара, как сам футбольный мир. Сколько он существует, столько и живут желающие нажиться на желании других увидеть зрелище. Эту проблему не могут победить не только ответственные за их реализацию в Украине, в целом мире. Будь то, чемпионат мира в загадочной, а временами и страшной ЮАР, будь то в благополучной и законопослушной Германии, или Евро в Украине с Польшей...

В 2006-м году моему коллеге, не успевшему заранее аккредитоваться на чемпионат мира по футболу, предлагали бешеные деньги за купленный им ранее обычный билет в фан-сектор украинской команды на четвертьфинальный матч с Италией. Он продать отказался. Если кто не помнит, Украина тот матч с треском проиграла. После матча позвонил мне и сказал что-то вроде "… с этим футболом. Лучше бы денег подзаработал". Спустя шесть лет, на Евро-2012, уже я сам, будучи аккредитованным на турнире, наблюдал, как во Вроцлаве и Варшаве, Киеве и Донецке продают билеты пачками. Мимо кассы.

1 июля, в день финала, перед НСК "Олимпийский" перекупщики стояли рядами. И тогда возникла мысль: "Не может быть. Наверняка, подделка". Но зияющие пустоты на арене сомнения откинули прочь. Лишь по ходу матча трибуны стали визуально напоминать место проведения финального матча чемпионата Европы.

Это неудивительно. Ведь логика всех перекупщиков абсолютно одинакова. Это сейчас средняя цена билета, за день до игры и непосредственно в день матча – максимально высока, а уже после начала матча – по номиналу, а бывает и... вдвое ниже номинала. Вместе с тем, далеко не каждый настоящий болельщик сознательно пойдет на риск, зная, что первые минуты игры он однозначно пропустит. А если совсем не повезет, то и весь матч.

Введенная в последние годы система продажи билетов через Интернет, когда болельщики предварительно заказывают и оплачивают услугу просмотра игры на стадионе, казалось, уже давно должна была навести порядок в этом вопросе. Не навела. То, что не навела в Украине, еще можно понять. Но, не навела в мире.

При том, что одному человеку через сайт, согласно практике ФИФА и УЕФА, продается не более трех билетов, для себя и друзей.

Тут уже вступает в силу человеческий фактор. Волонтеры не обязаны проверять паспорта каждого болельщика (сличать фамилию в документе и в билете на матч). Да и вообще приобретать билеты на матчи у перекупщиков, как выясняется, даже на Западе не считается плохим тоном.

Получается замкнутый круг. Кто не успел – тот опоздал. Всем хорошо, всем удобно. ФИФА, УЕФА и ФФУ реализует все билеты, перекупщики реализуют те, что достались им, проблема болельщика – дело рук самого болельщика.

Кому интересно, а главное, нужно решать их проблемы? Кажется, никому.

Доколе?..

Кирилл Стадниченко