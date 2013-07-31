Лжеучредителя банка задержали и передали в психбольницу

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, днем в отделение банка по ул. Б. Хмельницкого в Краматорске зашел местный 36-летний житель, который, собрав рекламные буклеты, завел разговор с сотрудницей учреждения, в ходе которого заявил, что является учредителем данного банка и попросил выдать ему крупный кредит, но затем передумал и стал требовать 3 млн грн.

Девушка, заметив неадекватность посетителя, спорить не стала и отдала ему небольшую сумму денег, одновременно нажав тревожную кнопку.

По словам младшего инспектора группы задержания Краматорского горуправления Михаила Опалько, на крыльце охраняемого объекта правоохранители увидели неизвестного, на руках которого были полуперчатки, а глаза закрывала бейсболка. При виде сотрудников милиции он развернулся и побежал по улице, но милиция его задержала и доставила в горотдел.

В настоящее время задержанный мужчина находится в городской психиатрической больнице. Его действия расценены как хулиганство, уголовное производство открыто по ст. 296 ч.1 УК Украины.