Милицейский автомобиль сбил девушку с мобильным телефоном

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ МВД Украины в Сумской области, ДТП произошло в среду вечером.

Как установлено, инспектор патрульно-постовой службы Конотопского горотдела милиции, находясь на службе, двигался на служебном автомобиле CHEVROLET Niva. При проезде перекрестка проспекта Мира и улицы братьев Радченко на зеленый сигнал светофора он наехал на пешехода.

Пострадавшей оказалась 22-летняя местная жительница. При переходе дороги она была сосредоточена на собственном мобильном телефоне, поэтому не обратила внимание на то, что пешеходам движение было запрещено. Очевидцы происшествия подтвердили, что девушка двигалась, нарушая правила дорожного движения.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Происшествие занесено в Единый реестр досудебных расследований, проводится проверка обстоятельств и причин ДТП.