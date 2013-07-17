Мать грабителя сожгла в печи картины Пикассо, Гогена, Матисса

Об этом 16 июля сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Румынии.

Как рассказала следствию Ольга Догару, мать подозреваемого Раду Догару, после ареста сына в январе 2013 года она испугалась за него и решила уничтожить все улики. Сначала она закопала чемодан с семью похищенными картинами на кладбище в деревне Караклиу в Румынии. Через месяц, после того, как в деревне начались обыски, она выкопала чемодан и сожгла его в печи у себя дома.

В прокуратуре рассказали, что в настоящее время эксперты из Национального музей истории Румынии анализируют пепел, найденный в печи в доме Ольги Донару. Анализы, по словам следователей, могут занять несколько месяцев. В прокуратуре подчеркнули, что какие-либо выводы о судьбе картин можно будет сделать только после результатов экспертизы.

По теме: От Румынии требуют выдать подозреваемых в крупной краже картин

Ограбление музея Kunsthal в нидерландском Роттердаме произошло 16 октября 2012 года около трех часов утра. Неизвестные, проникнув в музей через аварийный выход, менее чем за две минуты вынесли семь картин. Это были работы Пикассо, Гогена, Матисса, Люсьена Фрейда, Мейера де Хаана и две - Клода Моне. Картины были выставлены на экспозиции, открывшейся в октябре 2012 года и приуроченной к 20-летию галереи.

Эксперты оценивают общую стоимость похищенных картин в 100-200 миллионов евро.

Первые аресты по делу об ограблении музея прошли в январе 2013 года в Румынии, передает Лента.ру. Тогда были арестованы трое мужчин, которые отказались признавать свою вину. В том же месяце в доме известного в Румынии модельера Каталина Ботезату был задержан его ассистент. В начале марта в Роттердаме была арестована также румынка, которая является подругой одного из ранее задержанных мужчин. Все подозреваемые не признают свою вину.