Мать грабителя сожгла в печи картины Пикассо, Гогена, Матисса
Мать одного из подозреваемых в ограблении музея Kunsthal в Роттердаме рассказала о том, что она сожгла все похищенные ее сыном картины.
Об этом 16 июля сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Румынии.
Как рассказала следствию Ольга Догару, мать подозреваемого Раду Догару, после ареста сына в январе 2013 года она испугалась за него и решила уничтожить все улики. Сначала она закопала чемодан с семью похищенными картинами на кладбище в деревне Караклиу в Румынии. Через месяц, после того, как в деревне начались обыски, она выкопала чемодан и сожгла его в печи у себя дома.
В прокуратуре рассказали, что в настоящее время эксперты из Национального музей истории Румынии анализируют пепел, найденный в печи в доме Ольги Донару. Анализы, по словам следователей, могут занять несколько месяцев. В прокуратуре подчеркнули, что какие-либо выводы о судьбе картин можно будет сделать только после результатов экспертизы.
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Ограбление музея Kunsthal в нидерландском Роттердаме произошло 16 октября 2012 года около трех часов утра. Неизвестные, проникнув в музей через аварийный выход, менее чем за две минуты вынесли семь картин. Это были работы Пикассо, Гогена, Матисса, Люсьена Фрейда, Мейера де Хаана и две - Клода Моне. Картины были выставлены на экспозиции, открывшейся в октябре 2012 года и приуроченной к 20-летию галереи.
Эксперты оценивают общую стоимость похищенных картин в 100-200 миллионов евро.
Первые аресты по делу об ограблении музея прошли в январе 2013 года в Румынии, передает Лента.ру. Тогда были арестованы трое мужчин, которые отказались признавать свою вину. В том же месяце в доме известного в Румынии модельера Каталина Ботезату был задержан его ассистент. В начале марта в Роттердаме была арестована также румынка, которая является подругой одного из ранее задержанных мужчин. Все подозреваемые не признают свою вину.