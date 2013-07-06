В Днепропетровске восстановят кафедральный собор (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского облсовета, Свято-Успенский храм был заложен в 1839 году, и освящен в 1850-м. Храм был выполнен в русско-византийском стиле, он имел высокую колокольню и уникальные часы с музыкой.

По словам директора Днепропетровского областного центра по охране историко-культурных ценностей Лидии Голубчик, в свое время для строительства храма были привлечены выдающиеся архитекторы из Санкт-Петербурга.

"Авторами часов, которые украшали этот собор, были те же мастера, которые создали часы на Спасской башне в Кремле", - сказала Голубчик.

В 1950 году здание храма было передано городской больнице.

30 ноября 2011 года сессия Днепропетровского горсовета передала здание в собственность Днепропетровской епархии КПЦ МП.

На сегодняшний день уже проведены работы по выемке почвы (около 1500 м куб.) и проведена гидроизоляция нижнего храма.

«Купола собора были разрушены, поэтому принято решение о сносе 3-го этажа здания и установлении куполов и колоколен в тех архитектурных пропорциях, которые были до революции», - сообщает пресс-служба.

Работы планируется провести на протяжении 2014-2015 годов.

Для координации работ по восстановлению собора создан общественный совет, в который, в частности, вошли митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, городской председатель Иван Куличенко, директор Днепропетровского областного центра по охране историко-культурных ценностей Лидия Голубчик.