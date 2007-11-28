Вот захожу я в свою квартиру, а навстречу - Тимошенко...

Мнение

Ситуация в отечественном политикуме, еще не так давно явно ассоциировавшаяся с цирком, сегодня все больше начинает напоминать дурдом. Состоявшаяся в понедельник «дискуссия о ключах» так и вовсе вызывает нечто среднее между рвотным рефлексом и стремлением немедленно отправить все наших новых, прости Господи, избранников на обследование у психиатра.

Если кто не помнит, началось с того, что журналисты насели на бютовца Андрея Шкиля, требуя ответа, придет ли фракция БЮТ во вторник, 27 ноября в сессионный зал Верховной Рады и будет ли проводить заседание парламента, как они обещали сделать это в пятницу, 23-го. Шкиль безапелляционно заявил, что, конечно, придут. И конечно же, проведут заседание. Но в придачу к этому повелся на явную подначку, что мол, фракция будет делать, если двери здания будут закрыты. Не то пошутил неудачно, не то всерьез сказал, что у БЮТ, мол, есть свои ключи.

Разумеется, на это тут же отреагировала честь и совесть фракции Партии регионов Анна Герман… И она не нашла ничего лучшего, чем заявить, что ключи, о котрых говорил Шкиль, вне всяких сомнений, поддельные. И если БЮТ сегодня вскрывает таким способом двери в здание ВР, то завтра каждый законопослушный гражданин Украины рискует обнаружить в собственной квартире по бютовцу.

Жуткая, я вам скажу, картинка. Вот так приходишь домой. Нет никого. Перепуганная собака в углу сидит. И прямо на тебя из темной комнаты выходит Шкиль. Или Томенко. Или сама Юлия Владимировна. В худшем случае заикой до конца жизни останешься. В лучшем – пару недель будешь непрерывно бормотать: «вот говорили же мне, нельзя столько телевизор смотреть» (Фрекен Бок, «Малыш и Карлсон»).

Хуже этого может быть разве что приснившийся мне как-то Азаров. В макияже а-ля вампир из малобюджетного фильма ужасов. Он у меня два кочана капусты пытался отобрать... И что самое подлое, действие происходило в моей же собственной квартире. Пустой и темной.

Но дело, черт возьми, совсем не в моей не слишком здоровой психике. А в том, что никому из этих вроде бы взрослых и вроде бы ответственных за всю страну людей не пришло в голову, что время для глупых шуток давно уже прошло. Что население уже тошнит от депутатских острот. И добро бы они были просто не строумными. Так они еще и исполняются с подтекстом «я такой же, как и вы, только без хвоста»…

Здание ВР может быть закрыто? ХА! Для обслуживающего персонала не существует ни парламентских каникул, ни «работы в округах». Должен же кто-то огрызки от бутербродов выносить, лампочки менять, пыль вытирать. Конечно, нашим избранникам через служебный ход просачиваться не по чину. Они всегда и везде норовят самый большой и аляповато-вычурный вход отыскать. Чтобы сразу было понятно – слуга народа пришел. Но если ради дела, один раз и потерпеть некоторый ушерб «имиджу» можно было бы. Не так ли? А, может, и впрямь не так?

Нардеп сунулся в закрытую дверь, а охранник в будочке с той стороны (ужас какой!) не кинулся тут же с извинениями замок отпирать? Три раза ХА! Можно подумать для депутатов, привыкших, как к себе домой, вламываться в типографии и даже на режимные объекты типа воинских частей, в стране может остаться хотя бы одна закрытая дверь. Тут, кстати, не нужны голословные утверждения. Каждый желающий может опробовать на себе все блага жизни, доступ к которым дает значок депутата ВР. Достаточно лишь купить этот самый значок на Андреевском. И не важно, настоящий он, или липовый, но с таким «аксессуаром» для вас всегда найдется местечко в самом переполненном ночном клубе. Столик в модном ресторане. Отсутствующее в меню (по причине отсутствия продуктов) блюдо. И в качестве приятного дополнения дисконтная карточка в подарок. С максимально возможной для сети таких заведений скидкой – не просто для постоянных клиентов, а для «дорогих гостей». Правда, опыты безопаснее проводить в ближайшее время. Пока еще молодая поросль нового парламента не успела особо примелькаться по злачным местам.

И, скажите на милость, за каким чертом нашим избранникам могут понадобиться ключи (не важно уже оригинал, или подделка), если у каждого из них на лацкане пиджака красуется универсальная «отмычка» на все случаи жизни? Да такая, что белы рученьки ни о замки, ни о дверные ручки даже марать не приходится. Сами все откроют, принесут, отдадут, да еще приходить попросят…

Вера Сорока, г.Киев