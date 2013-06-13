Большая энергетическая трансформация США

В условиях, когда большинство развитых стран мира пытается найти выход из кризиса, разрабатывая финансово-экономические стратегии, Соединенные Штаты делают ставку на энергетическую трансформацию в связке с геополитическими возможностями.

Сильной стороной США всегда было стратегическое планирование и просчитывание сценариев мирового развития как минимум на несколько ходов наперед. Проектирование роли Соединенных Штатов в мире на перспективу 10-20 лет позволяло Вашингтону владеть стратегической инициативой и задавать тенденции мирового развития. То же происходит и сейчас.

Основной сферой для нового технологического прорыва США выбрали энергетику. При этом администрация президента Барака Обамы системно подошла к вопросу, запустив энергетическую модернизацию во всех возможных сегментах.

Напомним, что среди ключевых положений энергетического плана Обамы присутствуют такие как: интенсивное развитие возобновляемой энергетики (в том числе, внедрения гибридного и электрического автотранспорта); переход на энергоэффективные и экологичные технологии; уменьшение нефтяной зависимости; развитие возобновляемых источников энергии; повышение ядерной безопасности с созданием систем долгосрочного хранения отработанного ядерного топлива; а также широкое внедрение энергосберегающих технологий.

Следует упомянуть, что основой энергетического прорыва стали усовершенствованные технологии добычи углеводородов из сланцевых пород при помощи технологии гидроразрыва (фрэкинга). За последние 5 лет развитие добычи сланцевых углеводородов позволило США выйти в мировые лидеры по добыче газа, существенно уменьшить свою зависимость от импорта нефти (с 60% в 2005 году до 40% в 2012 году) и взять курс на энергетическое самообеспечение с дальнейший превращением в нефтегазового экспортера. По утверждениям американского министерства энергетики, «технически извлекаемые» запасы сланцевой нефти составляют 345 млрд. баррелей в 42 странах (около 10% мировых запасов сырой нефти). Кроме того, сланцевые месторождения позволяют увеличить мировые запасы природного газа на 47% до 22,8 трлн. куб. футов.

На фоне смены энергетической политики в США, на экспертном уровне начала обсуждаться идея энергетической независимости, которую еще в 1973 году озвучил президент Ричард Никсон. Ее подкрепляют последние прогнозы от Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым к 2020 году Соединенные Штаты получат статус нетто-экспортера газа и до 2035 года полностью откажутся от импорта энергоресурсов. Эксперты корпорации Citigroup в своем докладе «Энергия 2020: день независимости» пошли еще дальше, утверждая, что энергоимпорт США могут прекратить уже к 2020 году.

На перспективу Вашингтон рассматривает добычу арктических углеводородов (по разным оценкам – до 25% всех мировых запасов). Поскольку без участия России освоить Арктику будет затруднительно, в данном вопросе американские энергетические корпорации решили пойти конструктивным путем партнерства. Российская «Роснефть» и американская ExxonMobil Upstream Research подписали соглашение о создании Арктического научно-проектного центра в России с начальным финансированием на уровне 200 млн. долларов. Его задачей будет предоставление полного спектра услуг в области научных исследований и инженерно-технических разработок, а также создание экологически безопасных и более эффективных технологий. На начальном этапе работы центра внимание будет уделено проектам в Карском море.

В процесс энергетической оптимизации оказался включен даже Пентагон. В частности, министерство обороны Соединенных Штатов заявило о начале программы по производству возобновляемой энергии. На реализацию работ по этой программе Пентагон объявил о заключении около 240 контрактов на общую сумму 19,4 млрд. дол. Акценты программы сделаны на использовании геотермальных ресурсов для производства электроэнергии, либо энергии Солнца, ветра и биомассы.

Энергетическая оптимизация, избавление от импорта энергоносителей и переход в статус нефтегазового экспортера позволит Соединенным Штатам не только произвести собственную реиндустриализацию, обгоняя конкурентов по выходу из кризиса, но и развязать себе руки в плане геополитического переформатирования мира. После того, как Вашингтон избавиться от нефтяной зависимости, проект «Большого Ближнего востока» наверняка будет завершен, а шансы на решение иранской проблемы военным путем значительно возрастут. Кроме того, США смогут еще активнее изолировать своих основных конкурентов (Китай, ЕС, Россия, Индия, Бразилия) от ключевых ресурсных регионов путем создания там зон постоянного хаоса. Дестабилизировать поставки углеводородов по ключевым трубопроводам не является непреодолимой задачей. В данном контексте, американская энергонезависимость значительно повысит многие риски для других стран мира, которые пытаются конкурировать с США в разных сегментах. Еще острее станет борьба за ключевые месторождения энергоресурсов, поскольку Вашингтон сможет значительно повысить ставки в игре за мировое доминирование в первой половине 21 века.

Украине в подобной ситуации остается попытка поймать «попутный ветер» новых энергетических тенденций и попытаться модернизировать собственную энергетику, которая в сочетании с сельским хозяйством, высокотехнологической промышленностью, ВПК и информационными технологиями сможет составить основу конкурентоспособной экономики в посткризисный период. В противном случае – роль «разменной монеты» в противостоянии глобальных игроков.

Роман Рукомеда, политический эксперт