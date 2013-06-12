В Беларуси будут конфисковывать автомобили

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству Людмила Михалькова сегодня на пресс-конференции, посвященной проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления мер ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

«Жизнь автолюбителей, которые не дружат с дорожной дисциплиной, в ближайшее время значительно усложнится», - подчеркнула Михалькова.

Она, в частности, сообщила, что проект закона предполагает применять специальную конфискацию транспортного средства, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю, в случаях, когда возбуждено дело по ст.317-1 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)» УК Беларуси.

При этом депутат подчеркнула, что конфискация не будет касаться случаев, когда автомобилем завладели против воли хозяина. То есть, речь идет об угонах и самоуправстве.