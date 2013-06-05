«АвтоКрАЗ» продолжит экспорт военных автомобилей
05:16, 05 июня 2013Разное
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Кабинет министров Украины продлил статус спецэкспортера и право компании «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) на экспорт автомобилей КрАЗ военного назначения до 1 июня 2016 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщал УНИАН, в 2010 году «АвтоКрАЗ» получал продление разрешения на экспорт автомобилей военного назначения до мая 2013 года.
ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.
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