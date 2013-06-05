«АвтоКрАЗ» продолжит экспорт военных автомобилей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «АвтоКрАЗ» получал продление разрешения на экспорт автомобилей военного назначения до мая 2013 года.

ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.