Оппозиция в Донецке – необычно тихо и необычно много

В Донецке массовая акция оппозиции «Вставай, Украина!» прошла мирно. Это, конечно, редкость для шахтерской столицы. Обычно мирно здесь могут проходить только акции, организованные Партией регионов. Как говорится, при любой погоде, она способна организовать обязательное присутствие на своих акциях студентов, медиков, школьников, учителей, исполкомовских работников, словом, – всех, кому дорого свое место работы или учебы. Кроме того, обязательным концертом артистов российской эстрады после митинга власть ублажает всех, кто приходит на партмероприятия и по собственной воле, и по музыкальным пристрастиям.

А вот у оппозиции в Донецке никогда не было таких «бонусов». Любых приезжих оппозиционных лидеров в Донецке встречал заранее организованный отпор, особенно, если намечалось какое-то массовое мероприятие. И вновь властью свозились бюджетники на какой-нибудь альтернативный митинг, росло число «спортивных мальчиков» и «беркутовцев» на улицах.

Но в этот раз такую активность власти не проявили, разве что, не пустили в Донецк автобусы с участниками акции «Вставай, Украина!» из Краматорска, Артемовска и Мариуполя, где-то, по слухам, даже отменили регулярные рейсы.

Накануне акции, 30 мая, глава Донецкого облсовета Андрей Федорук, комментируя готовящуюся на 31 мая акцию оппозиции в Донецке, подчеркнул, что основная цель власти – «чтобы митинг прошел в мирном русле не было никаких провокаций».

«А то, как они (оппозиционеры) организуют, какую поддержку они будут иметь у нас здесь – это покажет завтрашний день, и мы все вместе с вами сможем оценить – насколько Донбасс поддерживает оппозицию, или нет», - сказал тогда Федорук. В Донецком горсовете начальник управления связей с общественностью Максим Ровинский также заявил: «Мы крайне заинтересованы посмотреть, сколько они (оппозиционеры) смогут набрать людей» и заверил, что никаких альтернативных митингов собирать власть не будет.

Скажу честно, в искренность этих слов мне, да и многим другим журналистам, мало верилось. Особенно жару в огонь добавил своим выступлением на сессии облсовета 30 мая зампредседателя Донецкой облорганизации Партии регионов Игорь Чичасов.

По его словам, предстоящая акция оппозиции – «это новый крестовый поход против Донбасса, это не что иное, как хорошо спланированная провокация». Чичасов был красноречив: «Мы хорошо помним приезд сюда и Ющенко, и Тимошенко, и по такому же пути сегодня пошли и Тягнибок, Кличко и Яценюк. Что они хотят продемонстрировать Донбассу?! Ответ лежит на поверхности – провокации, популизм, пещерный национализм ну и, извините, морковку». Оппозиционеры «едут в Донецк в поисках скандала, они едут сюда в поисках большой драки», подытожил в четверг Чичасов.

И уже до обеда 31 мая, как бы в подтверждение его слов, чтобы обезопасить в первую очередь прессу, милиция решила выдать желтые жилеты журналистам и по их желанию приставить к каждому корреспонденту милиционера. Не могу сказать, сколько было жилетов и сколько было в жилетах… Но мне лично из милиции никто не позвонил и никто не предложил его. Хотя, если честно, я и не одела бы, слишком уж мы были бы все меченными. Даже не знаю, как расценивать этот шаг со стороны милиции. Если это беспокойство о журналистах, то, конечно, спасибо им. Хотя, многие из коллег грустно шутили: «Это, чтобы было видно, кого не бить».

Теперь, когда протестная акция прошла, и прошла необычно мирно для Донецка, чувства спокойствия, ощущения мира все равно нет. Я бы сказала, что все было на грани. И слишком уверены в себе, в своей силе и поддержке на Донбассе регионалы, и слишком переоценивают действительность в свою пользу оппозиционеры.

Власть, по-видимому, действительно, отпустила ситуацию и решила понаблюдать за акцией, уверовав, что она будет малочисленной. Но неожиданно пришло много людей! Собралось от двух до трех тысяч человек, колонна растянулось от театра оперы и балета до бульвара Шевченко на всю дорогу, перекрыв одну половину дороги на центральной улице Донецка. И люди, действительно, пришли сами, без принуждения. Я подходила ко многим, все были недовольны местной властью, не довольны ситуацией в стране и, конечно, Партией регионов.

Люди сетовали, что случайно узнали об акции, что многие желающие не попали на нее, так как она проходит во время рабочего дня. Конечно, свои фамилии мои собеседники не называли, а сказав имя, некоторые боялись назвать место работы, или даже с осторожностью говорили о возрасте.

Одна из обычных спокойных собеседниц (а я умышленно подходила к тем, кто вел себя на акции тихо и просто слушал выступающих), представившись Светланой Тимофеевной, и рассказала мне: «Я – дончанка, пришла на акцию по доброй воле. Случайно узнала и вот с мужем пришла. Потому что у нас, действительно, узурпировала власть Партия регионов, и не один Янукович, а именно Партия регионов, и на местах в первую очередь. Хоть они и сваливают все на «папередников», но Янукович ведь и сам попередник, он же был у Ющенко премьером. Я – пенсионерка, я не боюсь. У меня маленькая пенсия – 1,5 тысячи гривен. Я работала на шахте им. Засядько в компрессорной, стаж большой, только в шахте проработала 24 года. Но денег не хватает – приблизительно третью часть съедают коммунальные платежи, остальное – на питание. А на другое денег нет – носишь туфли, уже пока не собьешь, и на ремонт, на одежду не хватает. А о лечении и говорит нечего…»

Конечно, заметно было, что у тех людей, которые пришли на акцию, каждое слово оппозиционеров, сказанное с трибуны о сложной жизни украинца, находило в сердце отклик. Мне и самой врезались слова Олега Тягнибока: «Простые украинские граждане хотят элементарного в этой жизни – просто-напросто, чтобы в своей стране, на своей любимой земле к ним относились не как к животным, не как к скотине, а относились, как к людям. Чтобы власть, которую мы выбираем, как демократическая страна, хотя нам ой, как далеко еще… власть должна служить народу».

Меня, не скрою, удивили овации митингующих, которыми они приветствовали выступление Тягнибока, которого на Донбассе преподносят, как фашиста №1 в Украине.

Так что Партия регионов зря так самоуверенна в своей поддержке и невосприятии оппозиционных идей в регионе.

Но, это не повод для оппозиции расслабляться на востоке страны. Слова Яценюка о том, что донецкая власть «сдулась», мне лично кажутся преждевременными.

Заявлять – легко, но, в реальности владеть ситуацией в Донецке, думаю, оппозиции пока не под силу. У власти есть админресурс, налаженные рычаги, известная поддержка, а у оппозиции – только симпатии и и понимание некоторых простых тезисов запуганным и бедным народом. Лидеры оппозиции, уезжая в Киев, слишком быстро забывают о Донецке, о жителях региона, и ведут свою дискуссионную борьбу в Киеве, в верхах. Местная же оппозиция в том же Донецке крайне слаба, почти никакая, часто раздираемая внутренними конфликтами, что, конечно, на руку Партии регионов.

Можно еще много рассуждать о политических противостояниях на Донбассе. Но, мне просто жаль наших стариков. Политики ими сегодня манипулируют, зазывая их то на одни, то на другие митинги, говорят доступные вещи об улучшении жизни, но… ничего не делают. А жизнь уходит, и многие, выходящие на митинги люди, могут попросту не дождаться ни доступных лекарств, ни достойной пенсии, ни покращенния, ни президентских выборов на которые так уповает оппозиция, ни Евросоюза, в который как бы стремится власть.

Елена Колгушева, Донецк.