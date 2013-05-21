Работа милиции по-новому – отработка схемы?

За какой-то недолгий отрезок времени в мае второй раз «споткнулась» о промелькнувшую уже мысль о странности работы милиции. И подумалось: как-то непривычно она вдруг стала работать. Особенно – на массовых мероприятиях.

Сначала «резанули» репортажи с 9 мая, когда бойцы в касках на Крещатике яростно сражались с каким-то юношей и девчонкой, за руки – за ноги доблестно этапируя последнюю в автозак – только ляжки сверкали. Параллельно у метро «Арсенальная» также заталкивали в свой автобус часть собравшихся на площади людей – за то, что «в масках». И даже при наличии обычных в подобных ситуациях пресс-релизов с объяснениями о защите правопорядка, выглядели такие действия милиции явно несоизмеримо с ситуацией. Что, собственно, подтвердили последовавшие суды, постановив, что никаких нарушений не было. Задержанных милицией граждан безоговорочно отпустили.

18 мая ситуацию в столице довелось наблюдать не по ТВ, а отрабатывать из гущи событий – благо, территориально расположение офиса УНИАН тому способствует. Как способствует и тому, что запарковаться возле работы – негде. Представители ГАИ, дежурившие вокруг и на Европейской площади, не впуская в очередной пустынный, прилегающий к центральной улице переулок, доверительно сообщали, что он зарезервирован под автобусы «Беркута».

Ну, а как же: акции-то заявлены хоть и мирные, но многолюдные, да еще и политическими соперниками – мало ли что? Т.е., милиция готовилась к худшему (хотя, при этом, как-то «проморгала» армейскую боевую разведывательно-дозорную машину, впоследствии свободно рассекавшую не по полям и рекам, а по заранее перекрытым для транспорта столичным центральным улицам!).

Милиция готовилась – как и тогда, 9-го. Заранее сообщала, сколько правоохранителей выведет на улицы для недопущения беспорядков, энергично призывала не поддаваться на провокации, ну и, наверное, мозги себе чуть не свернула, разрабатывая прозорливые тактики и стратегии, чтобы все прошло благополучно. Ведь между двумя огромными митингами от власти и оппозиции вдоль всего Крещатика целый день мирно проистекало еще и массовое народное гуляние по поводу традиционного Дня Европы. А на всех трех событиях – и вип-персоны, и любые неожиданности, и тысячи, десятки тысяч людей, мирно проводящих свой выходной по заранее спланированному и утвержденному столичными властями сценарию.

Что помешало правоохранителям 18-го благополучно и без репутационных потерь довести такой сценарий до конца? Что заставило 9-го без видимых оснований применять к людям на улице силовые методы и задержания?

Итог печален. Несмотря на призывы, провокация – вылазка «спортсменов» от «антифашистского марша», организованного партией власти, на оппозиционное поле с последующей дракой и избиением журналистов – состоялась. При непосредственном участии милиции – правда, в самом что ни на есть пассивном, наблюдательном режиме. Когда же часть особо сознательных от оппозиционного митинга граждан поняли, что милиция не собирается приструнивать распоясавшихся молодчиков, и решила сделать это самостоятельно, правоохранители не дали сторонам столкнуться. Зато дали все возможности провокаторам уйти от возмездия.

Какой вывод для себя после подобных событий должен сделать заурядный гражданин о нашей милиции? Средь бела дня, в столице, на центральной улице, во время утвержденного в государственном масштабе мероприятия, под стенами милицейского главка, в пассивном присутствии сотен правоохранителей, в том числе, того же «Беркута», несколько десятков наемных бойцов развязывают драку. И бьют не только мальчиков, но и девочек (журналистку или медсестру – не это важно), а милиционеры глядят на это и не реагируют.

Боятся? Не верю. Как же они тогда не боятся темных переулков на окраинах или переделок, когда настоящих и опасных врагов больше, а они все равно побеждают?

Не умеют? Не верю. Опыт футбольного Евро- 2012 показал, что наша милиция при желании прекрасно справляется с любыми ситуациями массового характера, в том числе и международного. И даже без знания английского.

Не хотят? Так их работа – не есть право свободного выбора действий. Их работа – выполнение закона и исполнение приказа. Вопрос – какого?..

А вот заурядного гражданина (а, тем более, гражданку!) следующий раз выйти на улицу в ситуации, когда задерживать ни за что могут «пачками», а при прямой угрозе – помощи не дозовешься, можно заставить бояться. Главное – умело смоделировать ситуацию. И, желательно, еще несколько раз повторить, чтобы закрепить впечатление в сознании. Тогда, глядишь, и не придется (чем черт не шутит) на всякий случай разбирать брусчатку на Грушевского. Ведь булыжник – историческое оружие пролетариата – уложен как раз вдоль самых «привлекательных» для революционеров режимных объектов.

А впереди – не только разные там выборы. Но и масса красных дней календаря, некоторые их которых уже расписаны. Например – День Независимости. Аккурат на него и объявлена оппозицией следующая массовая акция. Скорее всего, со стороны партии власти также последует какая-нибудь инициатива. И что: опять тренировать милицию на невмешательство при угрозе и на активность – при отсутствии таковой?

Предлагаю еще один вариант – будет и милиция при деле, и порядок обеспечен, и никто не пострадает, а массовость мероприятий только увеличится. На мысль навела активная реклама во время вчерашней пресс-конференция деятелей из МВД охранных услуг ГСО (госслужба охраны при МВД). Они ж не только квартиры охранять берутся?

Так вот, всем участникам массовых мероприятий, на следующий большой митинг можно заказать охрану себя – как участника, или журналиста, или политика, плюс охрану фото- и видеотехники. Около каждого охраняемого – по милиционеру из ГСО (в целях экономии возможны варианты). И численность участников мероприятия увеличится, и никакой враг из «спортсменов» или еще кого до вас не дотянется. Уж по контракту милиция точно справится с взятыми обязательствами…

И не придется тогда министру внутренних дел так долго прятаться от общественности, не зная, с чем к ней после 18-го выйти. Видать, такой вариант сценария Дня Европы, – когда оправданий и объяснений общественность требует лично от министра – его авторами изначально не предусматривался. Из-за того, что побитая девушка оказалась не медсестрой, а журналисткой?..