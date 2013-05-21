В Киеве откопали водопровод XIX века

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевводоканала».

Как отмечается в сообщении, обнаруженный чугунный трубопровод диаметром 450 мм пролегал от днепровской набережной по склону Владимирской горки к центру города.

Согласно документам и старым схемам, труба была проложена между 1872 и 1896 годами. По ней из Новой Нижней насосной станции непосредственно в централизованную сеть перекачивалась артезианская вода из скважин вдоль набережной, которые были пробурены одними из первых в городе.

По трубопроводу вода поступала в резервуар возле напорной башни в бывшем Городском саду, а оттуда подавалась в город. В настоящее время это территория между Мариинским и Крещатым парками, а в помещении башни сегодня размещается водно-информационный центр, отметили в «Киевводоканале».

«Специфические фланцевые крепления, винты с квадратными головками, специальные муфты, которые соединяли трубы, пролегавшие на крутом склоне, - все это можно увидеть на откопанном трубопроводе, который хорошо сохранился до сих пор», - говорится в сообщении.

Теперь работы по реконструкции памятника продолжаются, находки вскоре будут переданы в музей «Киевводоканала», где займут свое место среди других исторических экспонатов как одни из самых старинных водопроводных труб централизованной сети Киева, подчеркнули в пресс-службе.