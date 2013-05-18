Двое подростков сообщили о бомбе в гимназии

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области в дежурную часть ГУМВД Украины в Луганской области дежурному ГУ МЧС позвонил неизвестный и сообщил: «В гимназии заложена бомба!».

Поскольку злоумышленник не назвал конкретное место «минирования», начальник ГУМВД Украины в Луганской области генерал-лейтенант милиции Евгений Польский дал команду проверить все гимназии Луганска: №30, №42, №52 и №60.

В указанных учебных заведениях эвакуировали учащихся и преподавателей, обследовали помещения на предмет наличия взрывных устройств.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по статье 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), предусматривающей наказание – от пятисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на тот же срок, а если такое деяние повлекло тяжкие последствия или совершено повторно - лишение свободы на срок до семи лет. Кроме того, суд, может принять решение о возмещении затрат на работу всех служб на «заминированном» объекте.

«Минерами» оказались учащиеся 9-го класса одного из учебных заведений Лисичанска, один из которых, воспользовавшись мобильным телефоном другого, сообщил о якобы заминировании лицея. В настоящее время подростки с родителями находятся в городском отделе милиции, где с ними работают следователи. Со слов одного из подростков, ложным звонком в МЧС он хотел сорвать занятия в своей гимназии.