ГАИ обратилась к церкви за помощью

Руководство Министерства внутренних дел направила письма предстоятелям церквей с просьбой в своих проповедях напоминать прихожанам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Такие письма были направлены предстоятелям всех церковных организаций Украины. Причиной обращения руководства Министерства внутренних дел стала критическая ситуация, сложившаяся на автодорогах государства, поскольку в результате игнорирования водителями и пешеходами Правил дорожного движения ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибают и получают ранения десятки тысяч наших соотечественников.

Лишь за 10 месяцев этого года на автодорогах государства произошло свыше 50 тысяч дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых более 7,5 тысяч человек погибли и более 63,5 тысяч получили ранения.

В МВД считают, что напоминание прихожанам в проповедях необходимости соблюдения правил безопасного поведения на улицах и автодорогах стало бы важным фактором в профилактике аварийности. Ведь эту острую проблему можно решить лишь консолидировав усилия как всех органов власти, так и общественных и религиозных организаций.