В Туркменистане начались Дни культуры Украины
01:06, 28 марта 2013Разное
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27-29 марта в Туркменистане состоятся Дни культуры Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.
Открытие Дней культуры Украины началось в Национальном культурном центре Туркменистана Дворце мукамов концертной программой с участием Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня».
В программе также запланированы выставки изделий декоративно-прикладного искусства Украины, художественных голограмм скифского золота и фотовыставка «Украина сегодня», мастер-класс Петриковской художественной росписи, показ кинофильмов «За двумя зайцами» и «В бой идут одни старики».
Торжественное закрытие Дней культуры Украины в Туркменистане состоится 29 марта совместным концертом мастеров культуры Украины и Туркменистана.
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