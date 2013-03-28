В Туркменистане начались Дни культуры Украины

27-29 марта в Туркменистане состоятся Дни культуры Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины. Открытие Дней культуры Украины началось в Национальном культурном центре Туркменистана Дворце мукамов концертной программой с участием Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня». В программе также запланированы выставки изделий декоративно-прикладного искусства Украины, художественных голограмм скифского золота и фотовыставка «Украина сегодня», мастер-класс Петриковской художественной росписи, показ кинофильмов «За двумя зайцами» и «В бой идут одни старики». Торжественное закрытие Дней культуры Украины в Туркменистане состоится 29 марта совместным концертом мастеров культуры Украины и Туркменистана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter