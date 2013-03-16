Почему Петр Порошенко и Виктор Балога проигнорировали акции Арсения Яценюка в своих родных регионах?

12 марта 2013 года правая оппозиция объявила о начале своей акции под названием «вставай, Україно!». Председатель фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк анонсировал ее график по маршруту Винница, Ужгород и Львов. На 18 мая запланировали марш в Киеве, которым акцию закончат.

Все происходящее в акции «вставай, Україно!» - всего лишь калька того, что мы уже видели, и неоднократно. Начиная от названия: «вставай, Україно!» звучит практически как «повстань, Україно!», так называлась акция 2001 года. Марш 18 мая – срисовали с шествия по Киеву сторонников Ющенко после его выступления на Спивочом поле в июле 2004 года.

Коротко напомню историю вопроса. Я уже длительное время, с 1995 года, работал на украинском ТВ, когда тогдашняя правая украинская оппозиция подготовила и провела акции «Украина без Кучмы» и «повстань, Україно!». Произошло это в 2001-2002 году, а 8 марта 2001 года дошло до столкновения под зданием Администрации Президента Украины между бойцами «Беркута» и членами УНА-УНСО.

Все эти акции каждый раз происходили, как по одной «кальке». Она такова: правая оппозиция находит часть народа, накручивает его, принуждает ассоциироваться с собой. По такому принципу раскручивали и «Украина без Кучмы», и «Форум национального порятунку». Как только политикам не удавалось заставить часть активистов ассоциироваться с собой, или же предмет обожания активистов демонстрировал себя с неприятной стороны – акция заканчивалась, все расходились по домам. Так случилось с «Украиной без Кучмы», которая закончилась письмом Ющенко, где он именовал «фашистами» участников акции.

Апогеем процесса, начавшегося в 2001 году, стала, в частности, «оранжевая революция», ее еще помнят. Это полигон, где испытывались практически все подлые политехнологические приемчики нашего времени, начиная с «отравления В.Ющенко». События на киевском майдане стали крупнейшим в новейшей истории Украины использованием с целью прихода к власти искренних и честных чаяний многих наивных, порядочных людей. Я называю эту «революцию» крупнейшим политическим мошенничеством в новейшей истории Украины.

Настоящее преступление этой «революции» - то, что началось после нее. То, что нынешний оппозиционный депутат Олесь Доний 12 марта 2013 удачно, но не совсем точно назвал «психологической ямой» после «оранжевой революции».

Нет, это была не совсем «психологическая яма». Это была расплата за создание кумира. Многим пришлось убедиться в правоте библейской истины «не сотвори себе кумира». Но это было неизбежно. Ведь после использования части народа в «оранжевой революции» о тех, кто стал «пушечным мясом», приводил к власти, благополучно забыли.

Почему? Начались новые витки борьбы за власть, для которых народ был уже не нужен. Их этапами стали обвинения Тимошенко и Зинченко в отношении Порошенко по коррупции «любих друзів», ответ Порошенко господину Зинченко о предательстве майдана, выигрыш им судебного процесса против Зинченко, обвинения г-на Ющенко в отношении того, что г-жа Тимошенко предала «оранжевую революцию».

А что делал все это время народ, который привел «оранжевых к власти»? Безмолвствовал. Я считаю, что неумение этой части народа и так называемого гражданского общества контролировать использовавших их лидеров после революции приводит уже этих лидеров к их полной неподконтрольности, их чувству вседозволенности. Апогеем уже этого процесса стал кабальный контракт Тимошенко с «Газпромом». Она не считалась уже ни с кем.

И вот теперь об этих истрепанных судьбой, многократно использованных посторанжевых избирателях опять вспомнили. 14 марта 2012 года, Олег Тягныбок заявляет: «наша задача - поднять уровень революционности украинского общества». Обратите внимание, что, как и в 2004-м, ничего не говорится о методах и настоящих целях такого «подъема».

А зачем? Ответ Тягныбока и Яценюка: «для борьбы с режимом». Мой ответ: чтобы себя любимых привести к власти, используя этот тип избирателями, в котором подняли уровень революционности.

Арсений Яценюк и вторит Тягныбоку. 12 марта 2013 года он заявляет, «наша задача сегодня как оппозиции – бороться не только в стенах парламента, но и за его пределами, ибо политическая сила имеет влияние только тогда, когда она поддерживается народом».

Это очень важное заявление. Оно свидетельствует о том, что его ОО «Батьківщина» и близко не имеет того влияния, которое было у правой оппозиции в 2004 году. Ее лидерам Виктору Ющенко и Юлии Тимошенко чуть ли не в рот заглядывали, верили буквально каждому слову.

Между тем, рецепт, чтобы не разочаровываться в политиках, прост: никогда не надо ими очаровываться.

Почему важны уроки прошлого? Потому что они воздействуют и на сегодняшний выбор людей. Во всяком случае, тех из них, кто уже взрослый и кто сам за себя отвечает, кто находится в своем уме. Кто в 2004-м пережил майдан и получил страшный социальный опыт предательства Ющенко и Тимошенко.

Я обращаюсь в этом тексте к людям при памяти, тем, кто помнит, как их использовали в 2004-м. Потому что никуда не ушли политики, сделавшие это: они ныне составляют костяк «Батьківщини» Яценюка. Никуда не делись организаторы среднего звена массовых протестов 2004 года – я вижу этих людей среди нынешних активистов Олега Тягныбока.

Но неужели не изменились люди, которых настолько цинично использовали оранжевые революционеры? Я рад вам сообщить, что, похоже, важные перемены действительно произошли, и это позитивные перемены.

Акция в Виннице состоялась 14 марта. По данным моего источника в местном УВД, заявку «Батьківщина» подавала на 10 тысяч человек. Электронные СМИ сообщили о других цифрах – от 2000 до 5 тысяч человек. Причем большую цифру давали те СМИ, которые и в 2004 году были самыми активными в раскручивании «оранжевой революции».

В Ужгороде акция прошла 15 марта. И здесь – похожая картинка, которую осложнили погодные условия. «Укринформ» цитирует начальника управления общественной безопасности Закарпатского облуправления МВД Василия Копчу: «собралось около 500 молодых людей». СМИ, традиционно симпатизирующие оппозиции, запутались: «на акцию собралось то ли 3 тысячи, то ли 5 тысяч».

Что все это означает?

Сразу – два вывода.

Первый – 2.5 или 5 тысяч демонстрантов для Винницы, или для Ужгорода – это капля в море. Это собрание актива, а не массовый протест. Да, оппозиционеры будут обвинять народ, в том, что он «пассивен», «нерешителен», но дело то совсем в другом.

Может, сработала «прививка» от «оранжевой революции»?

Второй вывод – акции могли бы быть значительно массовее, если бы свои структуры подняли и развернули Петр Порошенко в Виннице и Виктор Балога в Ужгороде. Порошенко - крупнейший работодатель в Винницкой области, Балога – самый влиятельный политик Закарпатья. Работников одного только винницкого «Рошена» плюс членов их семей с лихвой бы хватило, чтобы перекрыть любой результат «Батьківщини» в Виннице. Балога мог бы вывести на улицы Ужгорода пол-Мукачева, которые на него работают. Какие пять, какие десять тысяч, о чем вы говорите?

Но ни Порошенко, ни Балога не давали команды выходить. Почему?

Порошенко официально отмолчался. У «Комментариев», правда, получилось спросить о событии у мэра Винницы Владимира Гройсмана, близкому к Порошенко И вот, что он сказал: «на проведение митинга должно поступить сообщение от участников акции. Но о намерениях оппозиции и подачи сообщения я впервые слышу».

А ведь у Петра Порошенко был мотив привлечь свои структуры к участию в акции. Это лишение депутатского мандата его сторонника Александра Домбровского. Но он, Порошенко, повторю, команду участвовать в митинге не давал. И объяснение этому может быть лишь одно: он не верил в успех акции.

Как не верят в него и опрошенные 11 марта 2013 года «Главкомом» бывшие полевые командиры майдана Владимир Филенко и Тарас Стецькив.

Цитата номер 1: «вече – это форма народных собраний, куда делегируются уполномоченные лица, которые собираются в соответствующем месте и что-то провозглашают, – говорит один из командиров Майдана-2004 Владимир Филенко. – Если же обычные встречи с избирателями называть вече, то лично мне это не до конца понятно».

Цитата номер 2: «вопрос, что наша оппозиция делала первые пять месяцев после выборов? – начинает загибать пальцы Тарас Стецькив. – неужели, когда у оппозиции «сбили» пять депутатских мандатов, не было ясно, к чему все идет? Нужно было на протяжении зимы вести подготовительную работу, а сейчас призыв выглядит спонтанным и неподготовленным».

Немного другое объяснение неверия в «вставай, Україно!» мы услышали накануне акции Виктора Балоги.

13 марта 2013 года на своей странице в «Facebook» он заявил, что «оппозиция объявила парадоксальное намерение: поднимать народ по графику. Вместо плана действий оппозиционных сил стране предложили «План работы областных организаций партии на март-май 2013 года». И вторая мысль от Балоги - «лично готов ко всему. Не готов только танцевать на краю пропасти по команде хореографов, которых не воспринимаю, нельзя начинать «народные восстания» с проплаченых знаменосцев».

Насчет «проплаченых знаменосцев», спорить я не буду. Наверняка Виктор Иванович знает, о чем говорит – ведь это его бывшие соратники проводят «вставай, Україно!». Уже после акции в «Facebook» появились сообщения активистов движения "Честно" Владимира Феськова и Ярослава Гулана о том, что тем, кто принимал участие в митинге «вставай, Україно!» в Ужгороде, выплачивали по 50 гривен. При этом мэр Ужгорода Виктор Погорелов, а это человек избранный, зависимый только от своих избирателей и никак от власти или от оппозиции, заявил: «акция протеста "вставай, Украино!" в Ужгороде не оправдала надежд оппозиции. На Театральной площади собралось 300-400 человек. О небольшом количестве людей свидетельствуют записи камер видеонаблюдения, установленных в городе".

А вот с мыслью Балоги, что «план действий оппозиционных сил» напоминает «план работы областных организаций партии на март-май 2013 года», я соглашусь, и даже скажу больше.

По моей информации, и сами оппозиционеры не рассчитывают ни на какую массовость акции «вставай, Україно!». На самом деле под ее видом, в Виннице, Ужгороде и Львове отрабатывают мобилизацию объединенных структур «Фронта змін» и «Батьківщини», на которую не хватило времени парламентской кампании 2012 года.

У запланированного на 18 мая марша – своя задача. По данным моих источников информации, на совещаниях в «Батьківщине» и в «Свободе» запланировали, так сказать «акцию устрашения режима»,. Можно спрогнозировать, что, как и в 2004-м (благо, люди те же), будет массовый подвоз и привоз в Киев сторонников – для «демонстрации народного единства». Конечно, может не обойтись без столкновений с правоохранителями, что означает возможное провоцирование «Свободой» силовых действий правоохранительных органов. Задача здесь двуединая: удастся спровоцировать милицию, устроят драку, что хорошо для телекартинки. Не удастся – что же, молодчики с факелами покажут себя во всей красе.

Виктор Балога высказал еще одну мысль, на первый взгляд, парадоксальную: «Это не акция гражданского неповиновения. Это партийная бюрократия, погружена в комфорт». Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко заявил, что оппозиция сделала ошибку, объявив об акции за два месяца до ее начала. Фесенко назвал неудачным выбор времени для проведения акции. По его словам, в Украине исторически сложилось так, что весной «людей больше тянет на огороды, к любви, чем на политические восстания». Оригинально высказался Михаил Погребинский: «эта акция оппозиции войдет в анналы политтехнологии, когда за два месяца объявляется штурм “Зимнего дворца”, что через два месяца будет штурм».

Я думаю, что все эти опытные политики и политтехнологи в чем-то правы.

Прав Виктор Балога. Ведь что отличает нынешнюю «вставай, Україно!» от «Украина без Кучмы» и «повстань, Україно!»?

Во-первых, у тех акций был прямой и непосредственный повод. А именно – исчезновение журналиста Георгия Гонгадзе и появление пленок майора Николая Мельниченко. Это активно обсуждалось всей страной, которая в тот момент не понимала, что даже это обсуждение является частью технологического плана по дестабилизации режима Леонида Кучмы. Вдобавок, к оппозиционерам, раскручивающим эти события, в первую очередь, к Ющенко и к Тимошенко, был очень высокий уровень доверия.

У нынешней акции нет информационного повода. Да, власть могла бы создать такой повод, фактически подарить его оппозиции. Но разве в стране массовая невыплата зарплат и пенсий? ЧП национального масштаба? Ничего этого нет.

Т.е. вообще ничего, кроме повода неинформационного, а именно желания оппозиции «засветится», а ее лидеров – начать президентскую кампанию. Я иногда думаю, означают ли слова Михаила Погребинского «за два месяца объявляется штурм “Зимнего дворца”, что через два месяца будет штурм», то, что наша доморощенная оппозиция просто выполняет какой-то контракт, то ли по выпуску пара народного недовольства, то ли по «борьбе с антинародным режимом», с посуточной оплатой?

Да, пару тысяч людей вышли на улицу, и это их конституционное право. Но главное – наши люди стали мудрее. Во всяком случае, хочу в это верить. Я уверен: люди, пережившие майдан 2004 года, выстрадали свой собственный горький социальный опыт, осознали, что есть только один способ не быть «пушечным мясом» для политиков – никогда и ни под каким предлогом не соглашаться на роль «пушечного мяса». Эти люди запомнили, что я говорил им еще в 2004 году: «революции задумывают романтики, делают фанатики, а пользуются их плодами мошенники».

Правда, существуют в нашем обществе некоторые социальные группы, которые больше, чем другие, нуждаются в том, чтобы им объясняли, и не раз, что такое жизнь после революции. Рассказали, почему ни одна революция не решает ни одной проблемы, но всегда порождает новые и новые. Что революция, особенно в нашем местном исполнении (надо приводить примеры не из жизни современной Чехии, а современного Египта) всегда отбрасывает страну и общество на десятилетия назад. Эти знания, в первую очередь, необходимы молодежи, которая в силу возраста не участвовала в «оранжевой революции», и только сейчас входит во взрослую жизнь. По своему опыту могу сказать, что именно молодежь в силу ее недостаточной социализации, станет целевой группой для тех, кто уже сейчас получил контракт на «оранжевую революцию»-2.

Что же касается человека взрослого человека, то для него всего всегда существует альтернатива.

Можно дать себя использовать Кличко, Яценюку, Тягныбоку и их клевретам? Конечно. Но тогда надо предельно отчетливо отдавать себе отчет: да, вас используют. Но разве у каждого из нас нет права выступать за тех политиков, за которых я хочу? Безусловно, есть. Но право подразумевает ответственность. Поэтому каждому, кто выступает с поддержкой тех или иных политиков, следует осознавать свою ответственность за каждый поступок политиков, которых он поддержал.

Да, можно дать себя использовать Кличко, Яценюку, Тягныбоку и их клевретам, но зачем? Чтобы вновь наблюдать перераспределение собственности, которое не имеет отношение к твоей жизни? Чтобы видеть, как на политическом Олимпе в очередной раз передрались те, кто твоим горбом пришел к власти? Чтобы дождаться того, что рано или поздно переругавшиеся между собой Кличко, Тягныбок и Яценюк в борьбе за власть начнут обвинять друг друга в предательстве и сотрудничестве с олигархами?

Все это неизбежно. Ибо такова логика борьбы за власть среди «посторанжевых», а Кличко, Тягныбок и Яценюк, несомненно, являются таковыми. И, потом, разве не это мы видели по линии противостояний Порошенко-Зинченко и Ющенко-Тимошенко? И последний вопрос: разве обречена Украина на эту дурную повторяемость безграничного, наивного, детского доверия части даже не народа, а населения к своим политикам-кумирам, а затем – предательства этого населения? Или одна безгранично циничная и безусловно умная женщина-политик не зря называла это население «биомассой»?

Безусловно, мои аргументы рассчитаны на разумного человека. В частности, и на того, кто может в очередной раз спрашивать себя, как у взрослого человека, пережившего политическое сумасшествие 2004-2005 года, может хватить ума дать использовать себя в новой революции.

Никто из нас не может изменить свое прошлое, исправить ошибки недавних лет. Но каждый из нас вполне в состоянии не повторять новых ошибок. Ибо тот, кто не сделал выводов из ошибок прошлого, обречен на повтор. Поэтому напомню еще раз: «революции задумывают романтики, делают фанатики, а пользуются их плодами мошенники».

Вячеслав Пиховшек