Украли мечту депутатскую

Раньше, каюсь, было дело, - хотел я депутатом народным избраться. Сижу, бывало, пью чай, а из глубины души наружу пробивается непреодолимо острая потребность в депутатском мандате.

Раньше ведь удостоверение народного избранника было священным граалем. Некий железобетонный аусвайс, который, в случае его получения, гарантированно защищает тебя в течение пяти лет от инспекторов ГАИ, соблюдения законов, покращення и прочих мелких неприятностей. Если не чинить выходящий за рамки здравого рассудка беспредел – вроде того, что в свое время устроил охотник на живых людей экс-депутат Лозинский – то, обретя мандат, - ты – в безопасности и неприкосновенности.

И тут – такое. В одночасье оказалось, что депутатство – нестабильная работа, безо всякой уверенности в завтрашнем дне. Оказывается, выстраданный потом агитаторов, кровью конкурентов и долларами спонсоров документ могут взять – и, совершенно неожиданно, отобрать. И для этого даже не нужна Верховная Рада никакая. Прилетаешь вот так вот с Амстердама, везешь в ручной клади пакетик травки, как в старые добрые депутатские времена, а тут на границе – бац! – а мандата-то у тебя уже нет, служебный паспорт аннулирован, за «контрабас» - в кутузку.

Это – уму непостижимо. Если нет стабильности у слуг народа – то на что же рассчитывать, в таком случае, «господам»?!

Я могу понять товарища Кармазина, подавшего заявление, результатом которого стало аннулирование админсудом решения ЦИК об избрании нардепами Домбровского и Балоги – он, после многих лет депутатства, был выброшен за борт беспечной неприкосновенности, тут не могли не сыграть обостренное чувство несправедливости (или справедливости, как тут правильно сказать?), обида и даже простая человеческая (или нечеловеческая, депутатская), зависть. А вот где же логика у тех, кто инспирировал решение ВАСУ?

Тактическая победа, даже, я б сказал, победка – запуганные и послушные внефракционщики и прочие мажоритарщики – никак не компенсируют грядущий дефицит кадров в депутатском корпусе. Ведь, кто теперь, на следующих выборах, пойдет-то в нардепы? Кто будет вкладывать миллионы в избирательные участки, гречку и партийные кассы? Если предел мечтаний и итог карьерной иерархии так легко может обратиться в пыль!

И мы можем, уже в ближайшие годы, столкнуться с трудноразрешимой проблемой, по сравнению с которой нынешнее блокирование парламента оппозицией покажется сущими пустяками – блокировать – не то, что заседать – станет просто некому. В условиях категорического нежелания трудоспособных граждан идти в поход за нелегким депутатским хлебом нашу страну ждет исторический, фундаментальный парламентский кризис. Это к Нострадамусу не ходи.

В общем, суровые времена настают. Ну, вы поняли. Готовьтесь.

И, в завершение. Пока набираю эти строки, коллеги волнуются, что, дескать, решение ВАСУ – очень плохо для нашей евроинтеграции, всяких внешнеполитических перспектив и прочее; сетуют, что Высший Админсуд специально дождался, пока Штефан Фюле уедет из Украины, чтобы произвести политическую кастрацию двух несогласных с режимом неожиданно для Европы. Я бы, право, родные мои, не об этом волновался.

Тут, глядишь, ВАСУ самого Фюле без мандата и полномочий оставит – а, не ровен час, по чьему-нибудь иску и вовсе Евросоюз… отменит. И тогда некуда интегрироваться будет, и не с кем. Вот о чем стоит переживать.