Охотничья собака подстрелила из ружья своего хозяина

Житель города Айова-Сити (США) во время охоты чуть не стал добычей собственного пса.

Пока 37-летний охотник подбирал подстреленного фазана, его собака наступила на курок ружья, неосторожно оставленного на земле. С расстояния одного метра заряд дроби попал охотнику в ногу.

По словам егеря из местного департамента природных ресурсов, такое не редкость: "Я слышу о таких случаях пару раз в год. Если ружье не на предохранителе, то спустить курок под весом собаки - не проблема".