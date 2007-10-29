Президент говорил, говорил и наконец сказал

Реплика

Виктор Андреевич вчера вечером дал интервью центральному телеканалу. Хотя больше это было похоже на выступление, потому что ответов на интересующие вопросы я не услышала. Журналист подобострастно заглядывал в глаза, давая Президенту выговориться и с чувством выполненного долга уйти от ответа.

Какая будет коалиция? Долгие рассуждения о том, что она должна быть демократической, но перевес в три голоса – это мало, и нас за это бьют… И при этом надо искать точки соприкосновения с оппозицией.

Давайте же, конкретно. Сколько можно? Вы ж обещали, что после выборов все будет решено за пару дней. Рассказывали, что принципы формирования правительства определены и кадровые наброски сделаны еще до дня голосования. И что? Где большинство? Почему соглашение о большинстве парафируется постранично, а члены вашей фракции публично заявляют, что его не подпишут? Кто спикер? Кто премьер? Что там у вас с Кириленко? Это правда, что вы побили горшки с Луценко? Так вы хотите Тимошенко или нет? Так не хотите ее быстрее. А если хотите, то торгуйтесь быстрее.

Виктор Андреевич, у вашей нации темперамент сильнее вашего. Где ответы на эти вопросы? И почему сами эти вопросы самим журналистом не поставлены жестко?

Да я бы вообще таких ответов в эфир не надавала.

Идем дальше – вопрос о грядущем укреплении гривни. «Власть должна реформировать рынок, а не давать неправильных сигналов к изменению монетарной политики. Половина населения хранит сбережения в валюте. Вы представляете, что будет, если мы допустим ревальвацию?» – запустил куда-то в космос вопрос Президент. «Достаточно трех программ по телевидению, чтобы рынок начало трясти. Этот вопрос слишком чувствителен, я не хотел бы углубляться», – закруглился Президент. Ну, почему же, углубитесь, пожалуйста. Мы ж активная нация, у нас любой дворник уже знает, что такое инфляция, эмиссия, стерилизация денежной массы. Расскажите нам плюсы и минусы нынешнего укрепления отечественной валюты. Это, мол, Нацбанк решил. А вы не знали? Но простите, Виктор Андреевич, Нацбанком рулят «ваши» люди. Владимир Стельмах, Петр Порошенко – они публично сказали на пресс-конференциях и в эфирах, что нужно ревальвировать гривню, очень потихоньку, осторожно. Но трудно, почти невозможно, поверить, что Стельмах мог принять подобное решение, с вами не посоветовавшись. У нас пока нет своего мнения, но нам нужно знать мнение предводителя нации.

Ради справедливости заметим, что в этом коротком интервью был вопрос про цену на газ… И был четкий ответ. Мы не примем цену на газ в 235 или 250 долларов не потому, что мы ее не вытянем, распространялся Президент, а потому, что она необоснованна. Вот! Мы принимаем только обоснованные цены! И в этом году, цена на газ на украинско-российской границе будет 150–160 долларов. Ну, что ж, спасибо, а то говорили двести-двести…

И еще одна новость… У власти доходят руки до разработки собственных нефтяных и газовых месторождений на шельфе Черного моря. Ну, наконец-то. Признаться, Виктор Андреевич, заняться этим месторождением еще вашему предшественнику Леониду Кучме лет десять назад советовали разные его советники. Если эти советы дошли к вам в уши и даже превратились в бизнес-контракт с серьезной компанией, которая будет заниматься разработкой месторождения, – то это приятно. Хорошая новость, которую не стоило портить десятью минутами пустопорожнего интервью...

Лена Мигачева, Киев