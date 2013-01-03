Дизайнеры «Киевзеленстроя» поедут в Таллинн на цветочный фестиваль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, столичные зеленстроевцы работают над оформлением цветочной композиции «Новый виток», которую представят на фестивале.

«Участие в международных выставках и фестивалях – это не только обмен опытом, а еще и шанс предприятия заявить о себе на международной арене. Уверен, что наша содержательная композиция понравится как участникам, так и посетителям фестиваля», – заметил генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Царенко.

Таллиннский цветочный фестиваль проходит пять лет подряд на территории парка Башенной площади.