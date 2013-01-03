Дизайнеры «Киевзеленстроя» поедут в Таллинн на цветочный фестиваль
02:55, 03 января 2013Разное
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В этом году дизайнеры коммунального объединения «Киевзеленстрой» примут участие в V Международном Таллиннском цветочном фестивале.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, столичные зеленстроевцы работают над оформлением цветочной композиции «Новый виток», которую представят на фестивале.
«Участие в международных выставках и фестивалях – это не только обмен опытом, а еще и шанс предприятия заявить о себе на международной арене. Уверен, что наша содержательная композиция понравится как участникам, так и посетителям фестиваля», – заметил генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Царенко.
Таллиннский цветочный фестиваль проходит пять лет подряд на территории парка Башенной площади.
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