В Киеве поздравили трех участников Великой Отечественной

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Мне особенно приятно поздравить наших соотечественников, являющихся легендой Победы и возрождения Киева. Ведь и в настоящее время они остаются для каждого из нас примером мужества, силы воли и оптимизма. Это настоящие мужчины, преисполненные энергии и энтузиазма. Я убежден, что пока существует Украина, до тех пор победа в Великой Отечественной войне, ее герои не будут забыты», – отметил в приветственном слове А.Попов.

Он также вручил юбилярам знаки отличия Киевской городской государственной администрации и поздравил с новогодне-рождественскими праздниками.

Как говорится в сообщении, звание Героя Советского Союза Ивану Селифонову было присвоено в июне 1945 года. Он и Игорь Горелов были участниками Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Они продолжили службу в Вооруженных Силах. Павел Косицын работал инженером, руководителем автохозяйства. Находясь на заслуженном отдыхе, все юбиляры активно занимаются общественной работой.