Послушай Европу и сделай наоборот

У нас очень все – кроме власти, разумеется, - огорчаются, когда Европа не обращает внимания на наши внутренние проблемы. Ведь мы же сердцем и душой к ним, а в ответ – холодное равнодушие, отсутствие интереса и такой необходимой поддержки демократическим устремлениям. Но вот на нас обратили, наконец, внимание, и что? Тоже нехорошо.

Показательна реакция на резолюцию Европарламента, принятую 13 декабря и содержащую, помимо прочего, призыв к демократическим партиям не сотрудничать со «Свободой».

Игорь Швайка, нардеп от «Свободы», вообще заявил, что ничего такого в резолюции не содержится. «Один социалист-француз высказался о том, что ему не нравится «Свобода», а в СМИ преподнесли так, будто это важное положение резолюции», - заявил Швайка на пресс-конференции в Луганске и посетовал на низкий уровень журналистики в Украине. Ну да, то ли дело уровень депутатов.

Смотрим текст резолюции.

Пункт 8. "(Европарламент) обеспокоен ростом националистических настроений в Украине, выраженном в поддержке партии "Свобода", которая, в результате, является одной из двух новых партий, которые вошли в Верховную Раду". (Европарламент) напоминает, что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды противоречат фундаментальным ценностям и принципам ЕС, и потому призывает про-демократические партии в Верховной Раде не взаимодействовать, не поддерживать и не формировать коалиций с этой партией".

Горячий привет господину Швайке. Он, конечно, может ответить, что его в парламент выбирали не резолюции читать, и будет, в общем, прав. Кстати, и автором поправки является вовсе не француз, а болгарин, но мы, видимо, не можем требовать столь высокой чувствительности к национальным различиям от отечественного социал-националиста.

Куда более неожиданная реакция последовала от профессора Алексея Гараня. В своем блоге на «Украинской правде» политолог уверяет, что последовавшее от Европарламента «предостережение украинской оппозиции относительно сотрудничества со «Свободой»… является чисто политтехнологическим шагом, направленным на дискредитацию и раскол оппозиции».

Алексей Васильевич, по сути, идет тем же путем, которым пошел МИД Украины в своей оценке сентябрьской резолюции сената США по украинской ситуации: некие недобросовестные сенаторы протащили через верхнюю палату конгресса документ в угоду друзьям Тимошенко. Что Европарламент, что американский сенат, выходит, – просто дети малые и игрушки в руках коварных лоббистов. Страшно за судьбы мира, управляемого такими мощными, но наивными структурами. Наивней только американский президент, которого, как уверяет в личном письме Обаме замгенпрокурора Ренат Кузьмин, водят за нос собственные подчиненные…

Дальше в профессорском блоге идет обычный пассаж о том, что власть сама виновата в популярности нездорового патриотизма, - то, что у тягныбоковцев он нездоровый, утверждает сам Гарань: «Для движения в сторону здорового патриотизма она (партия) должна дистанцироваться от риторики, которая может быть оскорбительной для других этносов».

И верно, вина власти тут первостатейная. Только праведность гнева, вытолкнувшего в большую политику «Свободу», никак не служит оправданием дикости самой организации. Алексей Гарань, в отличие Европарламента, предлагает не демократам отодвинуться от ксенофобов, а ксенофобам расстаться со своей ксенофобией. То есть, по сути, стать какой-то другой организацией.

Может, в ожидании, когда «Свобода» выкинет из своих рядов фарионоподобных, оппозиции все же отодвинуться подальше? Ждать-то придется долго. Профессор Гарань куда наивней Европарламента.

Впрочем, особенно прислушиваться к европарламентариям никто и не намерен, на этот счет не стоит и беспокоиться. Яценюк заявил, что сотрудничество со «Свободой» продолжится, а Кличко поступил еще отважней – просто отмолчался.

Очевидно, Европа, про которую любят поговорить наши ведущие оппозиционеры, им нужна какая-то иная, без этих глупостей про общие ценности. В этом они абсолютно идентичны с властью, которая тоже, как известно, любит поговорить про европейский выбор Украины. Не то, что Европу жалко, это отдельный разговор. Просто врать-то зачем?

Леонид Швец