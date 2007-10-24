Авария в Крыму: двое погибших, четверо киевлян - травмированы
11:24, 24 октября 2007Разное
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ДТП на трассе Севастополь-Ялта-Симферополь
В Крыму два человека погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести в ДТП на трассе Севастополь-Ялта-Симферополь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Автономой Республике Крым, ДТП произошло вчера вечером. Водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Ниссан 200SX».
В аварии погибли водитель «Ниссана» (мужчина, 1979 г.р.) и пассажир этого автомобиля (его личность устанавливается).
Также в аварии пострадали четыре человека - все жители Киева. Один из киевлян попал в реанимацию. В какой из машин ехали киевляне, неизвестно.
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