Шахта в Луганской области горит уже сутки

На шахте имени газеты "Известия" (ГП "Донбассантрацит") в г.Красный Луч Луганской области готовятся к дистанционному тушению пожара.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы, по состоянию на утро 24 октября в шахте работают 4 отделения горноспасателей. Ведется тушение и охлаждение окружающих пород водой и средствами пожаротушения. На шахту доставляются дополнительные материалы и оборудование для тушения пожара.

Кроме того, как сообщили в оперативном штабе, в аварийную выработку доставлен генератор инертных газов ГИГ-1500 с целью нагнетания на горящий участок инертного газа. Шахта добычу угля не ведет.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 октября на шахте имени газеты "Известия" на горизонте 295 метров произошел обвал кровли в выработке на расстоянии 10 метров от лавы. В момент аварии в лаве находились 8 горняков и двое непосредственно в выработке. Всего под землей работали 114 человек. Все они были выведены на поверхность. Прибывшие на шахту горноспасатели установили, что в аварийной выработке горит метан.