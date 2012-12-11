Таможенники нашли в поезде пушечные ядра

Об этом сообщили УНИАН в Харьковской областной таможне.

После устного и письменного декларирования пассажиров работники таможенного поста «Харьков-пасажирский» провели осмотр поезда. В одном из вагонов в рундуке и на трубах отопления они выявили два ядра из металла черного цвета, 51 металлическую пулю серого цвета, медальон из металла желтого цвета с надписью «14 on ne passé pas! 1918» и грамоту 1923 года с надписями на итальянском языке.

Владельцем этих вещей оказался гражданин России 1972 года рождения. При этом он не имел документов на их перемещение.

На россиянина таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. Все предметы с признаками древности изъяты и переданы в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области. Их ценность установит экспертиза.