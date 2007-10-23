В Луганской области горит шахта имени «Известий» государственного предприятия «Донбассантрацит».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области, сегодня в час ночи на шахте имени «Известий» на горизонте 295-ти метров произошел обвал кровли в выработке на расстоянии 10 метров от лавы.

В то время в лаве находились 8 горняков и двое непосредственно в выработке. Всего под землей работали 114 человек. Все они были выведены на поверхность.

В данный момент в шахте горит метан. Вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме. Спуск людей в шахту запрещен, кроме тех, кто принимает участие в ликвидации. На шахте работает экспертная комиссия.