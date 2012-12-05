Тую, упавшую под ураганным ветром, используют как новогоднюю елку
Многолетняя туя, упавшая из-за непогоды возле здания мэрии Херсона в понедельник, 3 декабря, станет новогодним украшением города.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра, такое решение было принято специальной комиссией после тщательного обследования дерева, вырванного с корнем.
Указанное дерево высотой до 10 метров росло возле здания мэрии не один десяток лет.
Специалисты осмотрели тую и пришли к выводу, что дерево в земле больше не приживется, так как во время падения, непоправимо пострадала корневая система, поэтому тую установят на одной из улиц города и украсят к новогодним праздникам.
«Конечно, она не будет конкурировать с главной городской елкой, но хорошее настроение детям и взрослым обязательно принесет», - говорится в сообщении.
Напомним, что в области сильный штормовой ветер 3 декабря и в ночь на 4 декабря обесточил 86 населенных пунктов.
По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Херсонского горсовета, в течение 3 декабря на территории Херсона были повалены 59 деревьев, из которых 29 уже убраны.
Также отметим, что главная городская новогодняя ель монтируется в Херсоне на площади Героев Сталинграда. Высота синтетической елки составит 27 метров. А стоимость установки 99 тыс. грн.