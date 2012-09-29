Кобзон присутствовал на открытии своей памятной доски в Днепропетровске (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в свое время в этом здании находился Днепропетровский горный техникум, который И. Кобзон окончил в 1956 году.

На сцене техникума известный певец впервые попробовал свой голос.

Бронзовую доску с изображением артиста создал заслуженный художник Украины Владимир Небоженко.

Инициатором ее установления выступила власть Днепропетровска.

И.Кобзон поблагодарил Днепропетровск за то, что они помнят о нем. Также, по словам певца, с Днепропетровском у него связаны воспоминания о первой любви и «разбитом сердце».

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В то же время, отвечая на вопрос, за кого он будет болеть во время сегодняшнего футбольного матча между командами «Днепр» и «Шахтер» И.Кобзон сказал: «Я не могу врать Днепропетровску. Я буду болеть за «Шахтер», потому что Донбасс – моя родина».

И.Кобзон находится в Днепропетровске в рамках своего юбилейного тура “Я люблю тебя, жизнь”.

В 1995 году артисту было присвоено звание Почетного гражданина Днепропетровска.