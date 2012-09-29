Кобзон присутствовал на открытии своей памятной доски в Днепропетровске (фото)
В Днепропетровске на здании Академии таможенной службы Украины торжественно открыли памятную доску Народному артисту СССР, почетному гражданину Днепропетровска Иосифу Кобзону в его личном присутствии.
Как передает корреспондент УНИАН, в свое время в этом здании находился Днепропетровский горный техникум, который И. Кобзон окончил в 1956 году.
На сцене техникума известный певец впервые попробовал свой голос.
Бронзовую доску с изображением артиста создал заслуженный художник Украины Владимир Небоженко.
Инициатором ее установления выступила власть Днепропетровска.
И.Кобзон поблагодарил Днепропетровск за то, что они помнят о нем. Также, по словам певца, с Днепропетровском у него связаны воспоминания о первой любви и «разбитом сердце».
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В то же время, отвечая на вопрос, за кого он будет болеть во время сегодняшнего футбольного матча между командами «Днепр» и «Шахтер» И.Кобзон сказал: «Я не могу врать Днепропетровску. Я буду болеть за «Шахтер», потому что Донбасс – моя родина».
И.Кобзон находится в Днепропетровске в рамках своего юбилейного тура “Я люблю тебя, жизнь”.
В 1995 году артисту было присвоено звание Почетного гражданина Днепропетровска.