«Мама моя Украина и отец мой Донбасс» - Янукович спел с Кобзоном

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как В.Янукович наградил И.Кобзона в числе других орденом за заслуги 1-й степени за вклад в развитие региона, певец извинился за то, что нарушает регламент, и изъявил желание спеть. Припев песни со словами «Мама моя Украина и отец мой Донбасс» И.Кобзон пел вмест с В.Януковичем.

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И.Кобзон поблагодарил за награду Президента, подчеркнул, что никогда не разделял свою родину на малую и большую, поблагодарил В.Януковича за такое высокое признание его творчества, вспомнил о том, что в Донецком театре он выступал после войны и торжественно заключил, «что лучше земли этой я нигде не нашел».