На станции метро ”Лукьяновская” начался ремонт

С целью выполнения ремонтных работ на станции метро "Лукьяновская" было установлено ограждение между пилонами (опорами) распределительного зала. В рамках ремонтных работ будут сняты существующие зонты, ликвидированы течи и установлены новые стеклопластиковые зонты.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен", работы будут выполняться поэтапно и будут завершены до конца года.

Напомним, ст. метро "Лукьяновская" - станция глубокого закладывания, пилонного типа. Расположена на улице Артема, где находятся крупный кинотеатр "Киевская Русь" и производственное объединение "Артем". Входной вестибюль станции граничит с торговым центром "Квадрат".

Киевский метрополитен, открытый в 1960 году, состоит из 3 линий протяженностью 56,5 км, на которых расположены 44 станции. Пассажирооборот метрополитена - около 1,7 млн. человек в сутки.

ЛігаБiзнесIнформ