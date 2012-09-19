Миллиардеры массово раздают свои капиталы

Об этом говорится в заявлении Билла Гейтса.

Согласно заявлению, распространенному во вторник, к инициативе самых богатых американцев Билла Гейтса и Уоррена Баффета Giving Pledge недавно примкнули 11 представителей самых состоятельных семей США, в частности, гендиректор Netflix Рин Хэстингс и председатель совета директоров Intel Эмеритус Гордон Мур.

"Эта новая группа привнесла (в деятельность Giving Pledge) свой разносторонний опыт в бизнесе и благотворительности, который обогатит наш диалог о том, как сделать филантропию максимально результативной", - говорится в пресс-релизе Фонда Мелинды и Билла Гейтс.

Благотворительная кампания Giving Pledge стартовала в июне 2010 года. Уже через несколько месяцев около 40 миллиардеров из США поставили свои подписи под "обетом дарения". Среди них были кинорежиссер Джордж Лукас и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, один из основателей медиакомпании AOL Inc Стив Кэйс, инвестор Карл Икан и "король рынка мусорных облигаций" Майк Милкен, сооснователи социальной сети Facebook Марк Цукерберг и Дастин Московиц.

Обязательной частью присоединения к инициативе является акт "публичного подтверждения"своих намерений, то есть подписание письменного обязательства пожертвовать на благотворительность более половины личного состояния, поясняет РИА "Новости". Согласно "обету дарения", пожертвования могут производиться как при жизни участника кампании, так и после его смерти.