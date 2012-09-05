Тракторист погиб, пытаясь спасти трактор

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, 3 сентября около 18.40 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Лебедевка в пруду утонул трактор “МТЗ-80”. Со слов свидетелей, во время движения трактора по дамбе, колеса его прицепа съехали с покрытия и прицеп сдвинулся в пруд, потянув за собой и трактор. Тракторист до последнего пытался удержать машину на дамбе, а когда это не удалось, у него уже не было времени выбраться из кабины.

Чтобы достать трактор с 3-метровой глубины, пришлось применять специальную тяжелую технику. Когда же транспорт достали на поверхность, в кабине нашли погибшего водителя. Как стало известно, 44-летний мужчина, получив тяжелую травму, не смог самостоятельно выбраться из кабины, в результате чего погиб на месте происшествия.