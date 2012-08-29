Таксист попался ГАИ пьяный, с оружием и "самопальными" документами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственной автоинспекции МВД Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, автомобиль ВАЗ с «шашечками», который двигался с нарушением Правил дорожного движения, инспекторы ГАИ заметили в селе Сопошин Жовкивского района. По требованию правоохранителей таксист не остановился, а, напротив, нажал на газ, пытаясь сбежать. Работники Госавтоинспекции вскоре догнали нарушителя.

За рулем легкового автомобиля был 63-летний львовянин. Как оказалось, таксист, во-первых, сел за руль «под градусом». К тому же, во время проверки документов предоставил инспекторам ГАИ удостоверение водителя и техпаспорт с явными признаками подделки.

Работники милиции при очевидцах провели осмотр «ВАЗа» и обнаружили под сидением револьвер, патроны к нему, а также нож.

Водителя и автомобиль доставили в Жовкивский райотдел милиции.