Пловчиха пытается доплыть от Кубы до Флориды без защитной клетки от акул

62-летняя американская пловчиха Диана Найад четвертый пытается стать первым в мире человеком, который доберется вплавь от Кубы до Флориды без защитной клетки для акул.

Об этом сообщает украинская служба ВВС.

Спортсменку уже несколько раз жалили медузы, однако она не прекращает своего 166-километрового заплыва, сообщают члены команды, которые следят за ней.

Она начала заплыв из столицы Кубы, Гаваны, в субботу после обеда и планирует достичь побережья Флориды во вторник. Чтобы отпугнуть акул, вокруг нее создали слабое электрическое поле в воде.

Женщина, которая впервые попробовала добраться вплавь побережья США 1978 года, надеется, что на этот раз ей удастся стать первым человеком, который преодолеет эту дистанцию без посторонней помощи.

Предыдущую попытку, к которой она прибегла в сентябре, спортсменка вынуждена была прервать, после того, как ее сильно покусали медузы. Еще одну попытку ей пришлось прервать из-за боли в плече и приступ астмы.

На этот раз за передвижением Д.Найад следит команда экспертов. Как сообщили члены команды, этот раз первое медуза ужалила Д.Найад в шею после того, как она была в воде уже пять часов.

"Ее намазали тропическим кремом, она спокойна и продолжает плыть", - сообщила команда поддержки.

Чтобы минимизировать угрозу от морских созданий, ночью она должна надевать специальный защитный костюм.

Перед заплывом Д.Наяд сказала, что осознает опасность: "Я осознаю это. Я знаю, как это сложно. На то, что никто пока этого не сделал, есть причина. Но я готова".