Пьяный разделся догола и пошел искать свою женщину по городу

Об этом журналистам сообщил помощник начальника Киевского райотдела милиции Полтавы Владимир Пасичко.

По его словам, в Киевский райотдел милиции Полтавы по телефону поступило сообщение о том, что по улице Покровского ходит полностью обнаженный мужчина.

Участковые инспектора Киевского райотдела милиции, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину, заставили его одеться и доставили в райотдел. 51-летний мужчина был очень пьян, поэтому объяснить своё поведение смог только через несколько часов, когда немного протрезвел. Он ответил, что не нашел своей сожительницы дома и пошел искать ее к ее матери.

Сейчас мужчине стыдно за свое поведение, он говорит, что не знает как сейчас будет смотреть в глаза соседям и обвиняет во всем водку.

Сейчас Киевским райотделом милиции решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.