В Донецкой области обрушился дом: погибли трое детей
08:53, 01 октября 2007Разное
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Вчера в 18.15 в с. Авдотьино Донецкой области по проспекту Металлургов, 20 произошло обрушение недостроенного двухэтажного частного жилого дома, в результате чего под завалом погибли трое детей (1991 г.р.).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Причина обрушения частного жилого дома устанавливается. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.
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