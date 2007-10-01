В Донецкой области обрушился дом: погибли трое детей

Вчера в 18.15 в с. Авдотьино Донецкой области по проспекту Металлургов, 20 произошло обрушение недостроенного двухэтажного частного жилого дома, в результате чего под завалом погибли трое детей (1991 г.р.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Причина обрушения частного жилого дома устанавливается. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.