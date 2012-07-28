ДТП на трассе: Мотоциклист с пассажиром перелетели легковушку и разбились

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ, по предварительным данным, водитель спортивного мотоцикла не справился с управлением и на полной скорости въехал в легковой автомобиль.

В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла вылетели из сидений, перелетели легковой автомобиль и погибли на месте. Подробности ДТП устанавливаются.