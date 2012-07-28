ДТП на трассе: Мотоциклист с пассажиром перелетели легковушку и разбились

14:24, 28 июля 2012
Разное
4909 0

Сегодня около полудня на трассе «Днепропетровск – Борисполь - Киев», в районе Недогарок (Кременчугский район Полтавской области) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло два человека.

Водитель спортивного мотоцикла не справился с управлением

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ, по предварительным данным, водитель спортивного мотоцикла не справился с управлением и на полной скорости въехал в легковой автомобиль.

В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла вылетели из сидений, перелетели легковой автомобиль и погибли на месте. Подробности ДТП устанавливаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter