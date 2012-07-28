ДТП на трассе: Мотоциклист с пассажиром перелетели легковушку и разбились
14:24, 28 июля 2012Разное
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Сегодня около полудня на трассе «Днепропетровск – Борисполь - Киев», в районе Недогарок (Кременчугский район Полтавской области) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло два человека.
Водитель спортивного мотоцикла не справился с управлением
Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ, по предварительным данным, водитель спортивного мотоцикла не справился с управлением и на полной скорости въехал в легковой автомобиль.
В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла вылетели из сидений, перелетели легковой автомобиль и погибли на месте. Подробности ДТП устанавливаются.
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