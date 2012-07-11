В Сумской области легковушка упала в реку: трое погибших
09:53, 11 июля 2012Разное
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В Сумской области возле с. Мануховка Путивльского района в реку Сейм упал легковой автомобиль.
Автомобиль с людьми утонул в Сейме. Фото Википедии
Три человека, находившиеся в автомобиле, утонули, сообщает пресс-служба МЧС.
Вчера в 14.35 из дна реки подразделением оперативно-спасательной службы Путивльского района с помощью автомобильного крана был поднят автомобиль с тремя погибшими.
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