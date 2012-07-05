В Харькове грузовик столкнулся с маршруткой: пострадали 11 человек

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском Управлении ГАИ, авария произошла на проспекте Гагарина.

В результате столкновения непосредственно на месте происшествия за медицинской помощью обратились 4 пассажира маршрутки – женщины, 1962, 1981 и 1992 годов рождения, и мужчина, 1958 года рождения. Они были доставлены в больницу.

В ГАИ также отметили, что на протяжении суток после аварии за помощью обратились еще 7 пассажиров автобуса. После оказания медпомощи все семеро направлены на амбулаторное лечение.

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.