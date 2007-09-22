ДТП в Крыму: погибли двое россиян, еще пятеро - травмированы

Два человека погибли, еще пятеро травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, вчера днем на автодороге Симферополь-Николаевка у автомобиля ВАЗ-2101 оторвалось заднее левое колесо, которое попало в «Газель». В результате столкновении колеса с «Газелью» водитель автомобиля не справился с управлением, машина выехала на обочину и врезалась в дерево.

«Вследствие ДТП пострадали 5 пассажиров автомобиля «Газель» и два человека погибли. Все пассажиры - граждане Российской Федерации (жители Москвы)», - сообщили в МЧС.